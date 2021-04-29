【大灣區】廣東深化碳交易試點　積極推動大灣區碳市場

中國務求在2030年前碳達峰，爭取2060年前實現碳中和。粵港澳大灣區正率先探索促進碳減排機制，在部分城市已實現「碳達峰」的同時，深化「碳交易」試點，推動大灣區率先實現碳達峰及碳中和。

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積極推動大灣區碳市場

廣東省政府發布《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標綱要》，綱要提出要加大工業、能源、交通等領域的二氧化碳排放控制力度，提高低碳能源消費比重。同時要深化碳交易試點，積極推動形成粵港澳大灣區碳市場。

數據顯示，截至去年12月，廣東省碳排放配額累計成交量1.69億噸，佔全國碳交易試點的38%，累計成交金額34.89億元，佔全國碳交易試點的34%，位居全國第一。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》曾提出，要研究設立以碳排放為首個品種的創新型期貨交易所。今年廣東省的政府工作報告部署碳達峰相關工作，特別提出深化「碳交易」試點。廣州期貨交易所近日正式揭牌成立，業內人士估計廣期所首個推出的產品為碳排放權期貨。

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碳交易、碳市場是甚麼？

碳交易是《京都議定書》為促進全球減少溫室氣體排放，採用市場機制，建立的以《聯合國氣候變化框架公約》作為依據的減排量交易。

碳市場的運作原理是在於鼓勵減排成本低的企業超額減排，將其所獲得的剩餘碳配額或溫室氣體減排量，通過交易的方式出售給減排成本高的企業，幫助減排成本高的企業實現減排目標，降低實現目標的減排成本。

責任編輯：李瑩

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