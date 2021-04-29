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屈臣氏網店母親節禮物低至半價　M&S所有​​​​​​​熱飲半價

精明消費 07:00 2021/04/29

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 屈臣氏網店：母親節禮物低至半價

母親節諗好送咩禮物未？由即日起至5月9日，屈臣氏網店精選一系列母親節禮物提案，當中包括護膚品牌Curel、Loreal、Bioderma，另有養生保健的熬雞精以及日用品，全部都有優惠。

另外，由即日起至5月2日，購買「媽咪感謝禮」內產品滿688元，即送2枝La Roche Posay Hyalu B5抗皺緊緻精華（3ml）及Bioderma深層卸妝潔膚（100ml）。而優惠只適用於屈臣氏網店「媽咪感謝禮」內產品，贈品數量有限，送完即止。

網店及優惠詳情

■部分「媽咪感謝禮」產品優惠

    點擊圖片放大
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2. M&S：所有熱飲半價

至5月4日，M&S所有熱飲均以半價發售，優惠包括100%公平貿易咖啡、茶及熱朱古力等人氣熱飲。

適用之分店：

太古城、青衣城、建業榮基中心、信德中心、灣仔告士打道、金鐘皇后大道東、尖沙咀國際廣場、朗豪坊及德福廣場分店

3. 惠康：買滿$150送$10現金優惠券

由即日起至5月2日，於惠康購物滿150元，即送10元現金優惠券。下次購物滿50元即可使用。優惠不適用於網上購物服務及指定分店。

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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