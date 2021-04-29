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【ESG】國策力推碳中和　郭思治幫你分析2大板塊

綠色金融 18:09 2021/04/29

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達至碳中和目標為中國「十四五」規劃中的重點發展方向，中國務求在2030年前碳達峰、2060年前碳中和，加快再生能源的發展，帶動相關產業鏈發展。捕捉碳中和的投資概念，港股有哪些板塊及股份可望受惠？投資相關概念時，有甚麼需要注意？請來資深股評人、香港股票分析師協會副主席郭思治（郭Sir）為大家分析。

【碳中和新時代　ESG主題基金一年回報逾193%：按此

電動車產業鏈率先受惠

郭思治認為，在碳中和的目標下，率先受惠的是近年熱炒的電動車板塊，全球都在推動電動車全面普及化，多個國家和車廠都交出了停用、停產燃油車的時間表。不過，他又提到今年年初以來，由於電動車生產需求突然提升，全球半導體芯片供應短缺，部分車廠需減產或停產，拖累電動車業的發展。

他又提到，即使現時不少企業有意開拓電動車的業務，但投資者亦要留意，由於研發及生產電動車前期需投入天文數字的資金，上至廠房、基建、人才及技術等，都要有大量資金作為後盾，至少要有5至6年時間是「燒銀紙」，盈利表現或大受影響。郭思治指，由於市場熱熾的氣氛下，企業宣布有意生產電動車或會引來一陣炒作，但投資者要留意企業是否有足夠的財力，長綫開拓電動車的業務。他認為，目前為止，投資電動車板塊以行內龍頭比亞迪 （01211） 為首選。

【減排目標帶動機遇　美股再生能源ETF一年回報高達189%：按此

新能源盈利前景未明

《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》報告中提到，長期以來，煤炭在中國能源結構中佔比接近70%，成為工業碳排放水平較高的重要原因。為達至碳中和目標，報告中提到，中國訂下2060年全面淘汰煤炭的目標，而新增電力需主力由新清潔能源取代，佔比超過90%。

郭思治認為，新能源產業如光伏／太陽能及風力發電，均會長遠受惠碳中和的目標。不過，不少新能源企業的盈利前景仍不明朗，例如保利協鑫能源 （03800） ，早前更因延遲公布年度業績，現時尚在停牌。而截至2020年12月底止未經審核的財務資料顯示，保利協鑫期內收入錄得146億元人民幣，按年下跌24%，全年轉盈為虧，虧損共62.5億元人民幣。

他認為由於今年初新能源板塊均有一輪炒作，以業務表現來看，新能源股現價估值也不算便宜。從基本面來看，新能源盈利前景仍未明朗，他建議投資者可考慮主力生產太陽能光伏玻璃產品的信義光能 （00968） ，但提醒目前累積升幅已不少，可待回調後才考慮買入。

 

責任編輯：李瑩

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