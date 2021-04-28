保險理賠新趨勢    數碼化助掌握預算加快索償

理賠是保險服務的重要一環，是體現保險價值的關鍵時刻。不過，怎樣才算是理想的理賠過程呢？保險一向以人為本，保險公司須從客戶角度出發，思考如何提升服務體驗，令整個索償流程變得更簡單方便，從而讓客戶集中處理健康問題，減少其他顧慮。

近年理賠服務傾向加快支付賠償及進一步簡化程序。在流程革新及科技進步推動下，我們可以預先評估保額，並可使用網上索償服務，大大縮短理賠等候時間，而免找數安排更讓受保人毋須經歷治療後的理賠程序。

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預先評估保額 受保人更有預算

今天的理賠服務，不只限於治療後的階段，客戶在接受治療前也可以享有服務，令索償過程變得更輕鬆方便。

病人到私家醫院接受治療前，或多或少都會擔心賠償金額未必足夠全數支付醫療開支。我們明白受保人需要一個清晰的醫療開支預算，故在推出自願醫保產品時，早已一併提供可賠償金額估算服務，只要病人在接受醫療服務前提出查詢，我們便會就醫生建議的醫療項目估算可賠償金額，使受保人對醫療費用更有預算，免除後顧之憂。

當顧客向保險公司索償時，他們都是不久前才擊退病魔，而病後初癒正是他們最需要支持的時候。傳統索償做法要求病人先墊支醫療費用，並填寫和提交所需的費用收據及醫療文件等，以作理賠核實之用，病人或其家屬需要應付一定的索償手續。

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數碼化加快索償流程

數碼化為保險公司開啟了簡化索償程序的契機。例如，宏利便在2019年推出了門診「免找數」服務，讓毋須住院的胃鏡及腸鏡手術病人受惠。客戶只須於指定日間手術中心，在專屬網上平台輸入香港身份證號碼及出生日期，便可省卻手術後提交索償的手續。在醫療過程完成後，我們會代受保人直接繳付獲批核的治療費用，受保人毋須自掏腰包。

此外，宏利早已就門診或住院索償推出eClaims服務，讓個人及團體醫療保障客戶可隨時隨地申請不多於1,200元的門診索償及不多於3,000元的住院索償，批核最快可於幾分鐘內完成。受保人可在網上申請索償，只需填寫個人資料、選擇索償類別及上載文件等簡單步驟，便可完成申請，之後更有短訊通知索償批核進度。

透過預先評估、免找數及網上索償等服務，受保人既可節省時間，也可以更有效掌握醫療預算，大大改善索償體驗。科技發展可以開創無限可能，令未來的保險服務能更貼近客戶需要。