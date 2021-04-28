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唔止電動車咁簡單！　專家教路投資移動出行概念

基金新聞 17:26 2021/04/28

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多國政府正積極推動新移動出行普及化，例如中國近期再推出電動汽車下鄉活動；美國銳意提高電動汽車及充電站數量等。相關趨勢令不少投資者對電動車投資產生興趣，而部分進軍電動車生產的企業均受到市場所關注。

當提起移動出行板塊時，相信不少人都會第一時間想起比亞迪 （01211） 、Tesla等企業。雖然電動車在新移動出行模式佔有重要的地位，但GLy Capital Management行政總裁Hroje Krkalo在表示，相關概念其實不只局限於電動車品牌。GLy Capital Management專注於研究移動出行行業，認為投資眼界可涵蓋至四個範疇：智慧城市、電動車充電配套技術（包括電動車供應鏈、電池技術、原料）、綠色生產及自動駕駛汽車。

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Hroje Krkalo在管理新移動出行投資組合的資產配置時，會考慮甚麼因素，以決定相關範疇的比重？Hroje Krkalo指，在挑選投資對象時，會傾向入股一些已錄得收入並潛在出現盈利的心水企業，而在調配資產時，亦會確保以上每個板塊或地域的持倉佔比不超過整體的50%，以防止持股過於集中對組合帶來風險。

由於新移動出行概念仍處於起步階段，企業在相關領域的發展步伐不一。內地官方媒體早前亦批評有企業現時在電動車業務的收入佔比偏低，但股價已大幅炒上，質疑估值虛高。Hroje Krkalo在揀選投資對象時，又有否面對這個問題？Hroje Krkalo表示，其投資組合聚焦的企業是已有產品獲審批至某程度，甚至可能已與現有客戶簽訂了合同，強調會對這些公司的生存能力作深入的技術評估。

另外，他亦看好能在面對新技術發展出現時，能夠靈活彈性地調整業務主調的企業。「我們喜歡能利用目前產品、服務及技術潛在獲利的企業，但同時其發展亦需具備對傳統行業帶來革命性創新的元素。」

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責任編輯：梁宇碩、鄭樂怡

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欄名 : 基金學堂

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