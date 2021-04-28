要做小富婆揮手區　戒甩「好有同感」的消費習慣

要成為小富婆看似遙不可及，特別是生活在香港，誘惑太多，每天都被魔鬼朋友游說你買這個、買那個，每個月的人工不知怎的就是很快用光了，成了月光一族。你又係咪好多時候都糾結緊點解自己儲唔到錢？到底是甚麼阻礙你成為小富婆呢？原來只要戒掉以下的習慣，每個月就應該可以為自己省下唔少使費，每個月幾千，1年下來慳慳埋埋都可以多儲蓄數萬元，要成為小富婆的路其實並不很難。

■按下圖，係咪好有同感？■

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1）代步

香港的潛在小富婆總愛最後一分鐘才出門，甚或遲大到，結果返工就要乘搭的士或Uber，這部分1個月計算下來也可能是不小的開支，假設每星期支出為500元，1個月有2,000元的開支就是你最後一分鐘才出門上班而要付出的代價！如可以好好把握時間，選擇搭乘巴士或是步行加轉乘地鐵上下班，每個月絕對可以省下來2,000元的交通開支。

2）護膚化妝品

盤點家裡的護膚品或化妝品，有多少是空瓶？有多少是用了一半卻沒再用，然後已經購買了新的護膚品或化妝品呢？市面上選擇太多，有時候品牌又會推出各式各樣的限定版本，抗拒不了「限定」誘惑的女生，結果未用完又買，家裡的護膚品或化妝品多到過期了也不知。這些都是你的金錢，這樣掉到垃圾桶不可惜嗎？

3）時裝

要做小富婆，首先要有富婆的格調，不要再購買易過時、品質差的服飾。在網購盛行的情況下，容易購買一堆不適合自己的衣服，穿一次或一次都沒穿過的衣服，在換季時又掉了，這些錢累積下來也不是小數。相反，買一件高質衣服，穿得舒適之餘款式又不容易過時的，就是所謂「貴買平著」的道理。

4）飲品

很多打工仔在早上都會買返杯咖啡醒醒神，又或午飯後會買一杯珍珠奶茶為自己打打氣，偶爾還是可以的，不過若這成為你的習慣，你很快會發現你每個月這方面的開支會阻礙你致富。假設一杯飲品40元，每日一杯，1星期返5日工就要200元，1個月約1,000元，1年就是12,000元。想飲咖啡？可以選擇到超市的購買即沖咖啡取代，又可以讓你醒神又可以節省更多。

5）聚會

假日或周末與朋友外出吃飯，你是不是總會叫一杯特色飲品或酒精飲品？其實餐廳的酒水通常是最賺錢的，在餐廳叫一杯特色飲品或酒精飲品足夠你在超市買一整支，能夠忍一忍，可以省掉近百元的開支，反正去餐廳是想品嚐美食，配普通飲品甚至飲清水也無不可，每星期與好姐妹聚會又可以省下一筆飲品費用，1個月可以慳幾百。

責任編輯：陳玉蓮

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