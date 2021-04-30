Netflix奇幻日本片《異變者》 腦洞大開看出人類內心怪物

▲ Netflix日本驚慄片《異變者》，刻劃不同人性的另一面。

由清水崇執導、綾野剛和成田凌主演的電影《異變者》，改編自山本英夫創作的漫畫。拍過《怨咒》的清水崇被譽為「日本恐怖大師」，不過真人版電影就屬於暗黑心理驚慄而非恐怖。醫學手術實驗，在人的額頭鑽孔，開發神奇力量，看穿人們內心的怪物，就能明白其埋藏心底的傷痛？

▲ 故事中主角經歷前額鑽孔手術後，只要蓋着右眼，左眼便可以有能力看到別人內心真實的模樣。

如果要看電腦特效及特技化粧炮製出來的怪物，早前於Netflix上架的韓劇《Sweet Home》就看得出是落重本的製作，而近日登場的美國電影《愛與怪物》（Love and Monsters），當中由昆蟲變異而成的各式巨型怪物，也相當逼真。但相對來說，日本片《異變者》在視覺特效方面的成績並不突出，不過整個故事有別開生面的題材，其令人心寒的地方，其實是源於各人內心那些不可告人的秘密。

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額頭鑽孔左眼見到異象

曾經風流富裕的30多歲男子名越進（綾野剛飾演），如今只能擠在狹小的私家車裏生活。他經常與其他流浪漢為伍，卻又手持黑卡可去高級酒店進餐。不少人發覺他一身臭味而避之則吉，他就懶理別人目光。暗中觀察他的醫學高材生伊藤（成田凌飾演）相信名越進是生無可戀的人，因而提出以70萬日圓的代價，邀他進行頭部穿孔的大腦開發實驗手術。

整個故事的前設，正是伊藤堅信這樣能開發出人類的第六感，激發腦袋未使用的那90%。

▲ 成日凌演的醫科生指出，研究發現進看見的異變者 （homunculus），有變形的肢體，反映出他們糾結的情感與創傷。

多番拒絕後，名越進還是接受了手術，並進行7天的實驗。鑽孔後，他即眼界大開，只要遮住右眼，利用左眼看世界，他就能見到他人的內心本相，而且全部奇形怪狀，令他彷彿走進一個妖異世界，大為震撼。直至他看見黑幫大佬兇神惡煞，但他的另一形相，卻是內藏一個無助的小孩的機械人，他才漸漸明白，機械人的形相由他的童年創傷形成。然後，他用方法幫對方解除心魔。

由化解別人傷痛到治癒自己

後來，名越進被伊藤拉到去一情色場所，遇到一名高中女生，他的左眼看到對方的身體竟是像一盤散沙。還有一名他覺得似曾相識，卻說不出名字的女子，再用左眼看，才發現對方沒有眼耳口鼻。而看着這名女子，他就漸漸喚起自己的悲情過去。

故事中開眼界後的主角，一度化成心理治療師般，用極具爭議性的方法助人化解內心的怪物。當中懸疑之處，是伊藤曾一度告訴名越進，他所看見的只是幻覺，然而，當名越進用心看清楚伊藤後，再推敲出他童年時和父親的關係時，伊藤即情緒激動起來。

男角對手戲有火花

《殺手阿一》漫畫家山本英夫創作的《異變者》，於小學館漫畫雜誌《Big Comic Spirits》從2003年至2011年進行連載，相當長篇，今次被改編為只長達116分鐘的電影版，自然有大幅刪減。清水崇過往多拍恐怖片，今回不是鬼片，氣氛不算恐怖，但伊藤的秘密手術基地，卻甚是陰森，令人想起同樣關於人的外表和內心差異的韓國驚慄動畫電影《整容液》的場景。

▲ 戲中關於主角看到別人奇形怪狀的模樣，基本上都忠於漫畫的描繪。

全片最出色的地方，其實是兩位男角的對手戲。39歲的綾野剛，演愛情片也許未能令觀眾投入，但演頹廢男卻是一絕，情緒爆發自然而有力量。 27歲的成田凌戲中形象多變，高瘦身材又有精緻容貌的他經常濃粧艷抹，表面邪氣瘋狂內裏脆弱，令二人的對手戲甚是精采。



