政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息

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長揸藍籌股夠穩陣？盤點藍籌股10年賺蝕
最新一份《財政預算案》提出設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，為失業人士提供周轉資金。計劃由4月28日起接受申請，最高貸款額為80,000元，最長還款期為6年，共有10間銀行參與計劃。
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失業人士可於由4月28日至10月27日期間申請，合共10間銀行參與此計劃，包括中銀香港、恒生、滙豐及渣打等香港主要銀行。每名借款人的最低貸款額為5,000元，最高貸款額為80,000元。
另外，貸款實際年利率為1%，最長還款期為6年，借款人可申請在提取貸款後首12個月還息不還本。若借款人在限期前還清全部貸款和利息，借款人將獲回贈全部利息支出。
參與銀行：
中銀香港、恒生銀行、滙豐銀行、渣打銀行、大新銀行、東亞銀行、建行亞洲、信銀國際、工銀亞洲、上商銀行
申請資格：
另外，自僱人士（只限現時沒有中小企融資擔保計劃下的任何擔保貸款者）、自由職業者、散工或臨時工若能提供失業聲明及已失去於香港就業的主要經常收入的證明文件亦合資格申請。
所需文件：
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 職場百科