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政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息

個人增值 18:39 2021/04/27

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政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息

最新一份《財政預算案》提出設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，為失業人士提供周轉資金。計劃由4月28日起接受申請，最高貸款額為80,000元，最長還款期為6年，共有10間銀行參與計劃。

【低息貸款vs失業援助　何者更能急市民所需？：按此

失業人士可於由4月28日至10月27日期間申請，合共10間銀行參與此計劃，包括中銀香港、恒生、滙豐及渣打等香港主要銀行。每名借款人的最低貸款額為5,000元，最高貸款額為80,000元。

另外，貸款實際年利率為1%，最長還款期為6年，借款人可申請在提取貸款後首12個月還息不還本。若借款人在限期前還清全部貸款和利息，借款人將獲回贈全部利息支出。

參與銀行：

中銀香港、恒生銀行、滙豐銀行、渣打銀行、大新銀行、東亞銀行、建行亞洲、信銀國際、工銀亞洲、上商銀行

申請資格：

  • 為18歲或以上持有效香港身份證的香港永久性居民；
  • 在申請貸款時失業至少2個月；及
  • 申請人在申請貸款時不可是未解除破產之人士及不可有任何破產呈請或訴訟，並須持有有效的香港銀行帳戶；及
  • 可以提供證明其已失去在香港就業所得的主要經常收入。

另外，自僱人士（只限現時沒有中小企融資擔保計劃下的任何擔保貸款者）、自由職業者、散工或臨時工若能提供失業聲明及已失去於香港就業的主要經常收入的證明文件亦合資格申請。

所需文件：

  • 香港身份證副本（須顯示永久性居民身份）；
  • 最近3個月的地址證明副本；
  • 在2020年1月至2021年2月內至少3個月的就業和主要經常收入的文件證明；
  • 在申請貸款期間已失業及失去主要經常收入至少兩個月的聲明（載於貸款申請表上）及證明；及
  • 按證保險公司要求之其他相關文件。

百分百擔保個人特惠貸款計劃詳情

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 職場百科

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