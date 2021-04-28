7-Eleven春日限定特飲$10　日本城全場88折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：7CAFÉ春日限定特飲$10

由即日起至5月11日，憑以下電子優惠券，於7-Eleven 7CAFÉ購買抹茶櫻花味鮮奶咖啡／抹茶櫻花味鮮奶，只需10元！

7CAFÉ地址一覽

2. 日本城：全場88折

由即日起至5月2日，全綫日本城／生活提案及網店JHCeshop，同時推出全場88折優惠。無論口罩、廚具、浴室用品、家電、傢俬、收納用品、清潔用品、食品或其他家品，通通都有優惠！

另外，現時買滿200元或以上，即送50元現金優惠券；買滿680元或以上即減50元。

■部分優惠產品■

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網店JHCeshop

3. 永年士多：感謝祭

由即日起至5月7日，永年士多舉行感謝祭，只需購買正價或淨餸餐即可獲得優惠（麵餐優惠除外）：

28/04（三） ︳蠔油菜心 $10

29/04（四） ︳麻辣豬耳 $13

30/04（五） ︳紅豆奶茶冰 $8

01/05（六） ︳三餸蝦籽撈麵 $34

02/05（日） ︳自選三餸麵 $30

03/05（一） ︳腐乳通菜 $15

04/05（二） ︳生菜魚肉 $10

05/05（三） ︳鹵水雞翼尖 $13

06/05（四） ︳凍柚子檸水 $8

07/05（五） ︳蠔油生菜 $10

另外，三餸麵及三餸撈麵可選3款9元餸，如需要星級餸需補回差價。而活動只適用於永年士多銅鑼灣及尖沙咀店，堂食或外賣自取均可享用優惠，網上點餐及戶戶送除外。而每次消費只可享用優惠一次，每天數量有限，換完即止。

分店地址：

尖沙咀加拿分道46號地下7-8號舖

銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

撰文︰hket小編

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