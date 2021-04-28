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建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）

收息攻略 10:49 2021/04/28

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提及收息股當然不能少得公用股，不過大部分公用股近年都不被追棒，皆因股價升得太慢，實在不是進取投資者的喜好。不過公用股之所以股價升得慢另一個原因是因為它們夠穩定，而且派息比率亦深得一眾「穩定派」的愛戴。

光大新鴻基財富管理策略師、又是「穩重派」的溫傑就為大家提供了一個公用股收息組合參考名單，讓一眾追求穩定的投資者可以參考。

作為一個穩健派的投資者，最重要是分散投資平衡組合風險，當中以港股比例為例，溫傑建議持有收息股的比例約50%，因投資組合中一定要有攻有守，在持有收息股的同時可以加入科技股及ETF等作出應對。即在建構投資資金的港股組合部分時，收息股佔比為50%，另50%可以投資於ETF及科技股等，不計算其他市場的投資產品或其他投資項目。

在防守的範疇方面，選股最重要的條件是該公司的業務穩定、高息、價格亦要具防守性，溫傑為各位讀者選出的收息股組合，是屬於不同公用業務，因為希望達致分散風險的作用。

■即睇4隻收息股特色及入手價位■

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收息股組合中，溫傑認為香港電訊 （06823） 雖然是一隻不會賺大錢的股份，但勝在有穩定的派息，而且公司會將所賺的都用作派息，對於收息一族是一個好的選擇。而中移動 （00941） 最大的特色是內地資金會買，亦是內地的龍頭股，股息高，具溫和增長動力。越秀交通基建 （01052） 雖然於去年疫情下封路，收入大受影響，但今年疫情好轉的情況下，可以收復失地，雖然息口不算很高，但是一隻穩健的股份，現金流強勁。最後是冠君產業信託 （02778） ，公司業務簡單易明，公司持有分別位於中環的辦公室、朗豪坊辦公室及商場，疫情後本港經濟恢復，而且信託的派息率高，股息亦有5至6厘。

【這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年　價值5萬持股升至500萬 ：按此

這4隻收息股都是屬於防守型的，溫傑建議可以平均分配資金買入，並分2至3注買入。他提醒收息股屬長綫投資，毋須太心急買入，每次可以在股市作出調整時才入貨建倉。長綫投資的威力可以很驚人，能夠在合適時間作出資產調動，並且有穩定的收息投資組合對於未來的財務健康有一定的作用。
 

記者：陳玉蓮

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