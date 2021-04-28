▲ 【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣 18萬身家兩月變百萬

Tesla（美：TSLA）公布業績同時首次披露比特幣（Bitcoin）相關投資，受惠虛擬貨幣價格飆升，Tesla靠出售比特幣獲利逾1億美元（約7.8億美元）。除了比特幣以外，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）不時在社交平台表達對虛擬貨幣狗狗幣（Dogecoin）的喜愛，據《CNBC》報道，美國有名33歲男子因相信馬斯克的眼光，投資超過18萬美元購買狗狗幣，更受惠狗狗幣的漲勢，晉身百萬富翁。

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賣Tesla持股投資狗狗幣

33歲男子Glauber Contessoto接受《CNBC》訪問時指，他最初是在討論區Reddit上認識到狗狗幣，欣賞狗狗幣的靈感源自於網絡「迷因」。如同其他狗狗幣粉絲，Contessoto因為馬斯克在社交平台「加持」狗狗幣，而選擇投資狗狗幣。

Contessoto在2月5日將超過18萬美元投資於狗狗幣，以0.045美元的平均價格，買入500萬枚狗狗幣。據報道，他在音樂公司上班，但沒有「閒錢」讓他投資，所以他冒了很大的風險，動用所有積蓄並出售所有持股，包括Tesla（美：TSLA）及Uber（美：UBER），並一度從投資平台Robinhood借孖展買狗狗幣。

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數月晉身百萬富翁

即使不少朋友警告Contessoto要小心，並稱狗狗幣是一場炒作騙局，但Contessoto仍堅持自己的投資策略，繼續持有狗狗幣，認為狗狗幣有助他累積財富，更可承傳給未來的子孫，「我從小就很貧窮，所以這對我來意義重大。」

報道指，在他買入狗狗幣的2個多月後，狗狗幣在4月15日晚間開始飆升，根據CoinGecko數據，狗狗幣在該周飆升400%，市值接近500億美元，觸及約0.45美元歷史高位，而Contessoto所持有的狗狗幣的面值，已增長至100萬美元以上。

他計劃待所持有的狗狗幣價值增長至1,000萬美元後，才會套現10%，並持續看好狗狗幣的增長前景。虛擬貸幣由上周起全綫下跌，7日內跌近33.7%，狗狗幣現報0.266美元，儘管如此，Contessoto持有的狗狗幣價值仍接近百萬美元。

不過，專家提醒，狗狗幣因網絡熱潮而受追捧，具高度投機性，而且狗狗幣的供應不如 比特幣般短缺，投資狗狗幣需面對較大的 風險。

責任編輯：李瑩

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