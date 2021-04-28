  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (週三) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬

個人增值 12:00 2021/04/28

分享：

【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬

Tesla（美：TSLA）公布業績同時首次披露比特幣（Bitcoin）相關投資，受惠虛擬貨幣價格飆升，Tesla靠出售比特幣獲利逾1億美元（約7.8億美元）。除了比特幣以外，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）不時在社交平台表達對虛擬貨幣狗狗幣（Dogecoin）的喜愛，據《CNBC》報道，美國有名33歲男子因相信馬斯克的眼光，投資超過18萬美元購買狗狗幣，更受惠狗狗幣的漲勢，晉身百萬富翁。

【加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？：按此

賣Tesla持股投資狗狗幣

33歲男子Glauber Contessoto接受《CNBC》訪問時指，他最初是在討論區Reddit上認識到狗狗幣，欣賞狗狗幣的靈感源自於網絡「迷因」。如同其他狗狗幣粉絲，Contessoto因為馬斯克在社交平台「加持」狗狗幣，而選擇投資狗狗幣。

Contessoto在2月5日將超過18萬美元投資於狗狗幣，以0.045美元的平均價格，買入500萬枚狗狗幣。據報道，他在音樂公司上班，但沒有「閒錢」讓他投資，所以他冒了很大的風險，動用所有積蓄並出售所有持股，包括Tesla（美：TSLA）及Uber（美：UBER），並一度從投資平台Robinhood借孖展買狗狗幣。

【25歲公屋仔「瞓身」Tesla股票+以太幣　擁1000萬元資產：按此

數月晉身百萬富翁

即使不少朋友警告Contessoto要小心，並稱狗狗幣是一場炒作騙局，但Contessoto仍堅持自己的投資策略，繼續持有狗狗幣，認為狗狗幣有助他累積財富，更可承傳給未來的子孫，「我從小就很貧窮，所以這對我來意義重大。」

報道指，在他買入狗狗幣的2個多月後，狗狗幣在4月15日晚間開始飆升，根據CoinGecko數據，狗狗幣在該周飆升400%，市值接近500億美元，觸及約0.45美元歷史高位，而Contessoto所持有的狗狗幣的面值，已增長至100萬美元以上。

他計劃待所持有的狗狗幣價值增長至1,000萬美元後，才會套現10%，並持續看好狗狗幣的增長前景。虛擬貸幣由上周起全綫下跌，7日內跌近33.7%，狗狗幣現報0.266美元，儘管如此，Contessoto持有的狗狗幣價值仍接近百萬美元。

不過，專家提醒，狗狗幣因網絡熱潮而受追捧，具高度投機性，而且狗狗幣的供應不如比特幣般短缺，投資狗狗幣需面對較大的風險。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 理財規劃

相關文章

比特幣為甚麼愈升愈有？
2021/03/08
比特幣為甚麼愈升愈有？
比特幣分布式交易　不經第三方　穩陣過銀行？
2021/03/15
比特幣分布式交易　不經第三方　穩陣過銀行？
【Bitcoin】賣物業買比特幣　今升值百倍　中國幣圈首富身家4000億港元
2021/03/19
【Bitcoin】賣物業買比特幣　今升值百倍　中國幣圈首富身家4000億港元
比特幣錢包都分冷熱？　邊個安全啲？
2021/03/22
比特幣錢包都分冷熱？　邊個安全啲？
比特幣錢包　切記管好2條Key
2021/03/29
比特幣錢包　切記管好2條Key

最新專欄文章 更多

【網絡熱話】這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年　價值5萬持股升至500萬
2021/04/26
【網絡熱話】這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年　價值5萬持股升至500萬
【網民熱話】靠補習儲10萬　炒牛熊證貪勝不知輸　大學生股海輸18萬賺埋唔夠蝕
2021/04/23
【網民熱話】靠補習儲10萬　炒牛熊證貪勝不知輸　大學生股海輸18萬賺埋唔夠蝕
【網民熱話】子氹父母賣兩層樓移民後「反轉豬肚」　網友：親生仔不如近身錢
2021/04/20
【網民熱話】子氹父母賣兩層樓移民後「反轉豬肚」　網友：親生仔不如近身錢
市場波動心驚驚？　長期持有才是投資穩贏不二法門！
2021/04/18
市場波動心驚驚？　長期持有才是投資穩贏不二法門！
【網民熱話】問家人借錢買期權蝕36萬元　專家籲分清投資與投機
2021/04/08
【網民熱話】問家人借錢買期權蝕36萬元　專家籲分清投資與投機
虛擬貨幣 馬斯克 Tesla Uber 比特幣 美國 社交平台 美元

下一篇文章

【大灣區】深圳試點銀行推薪酬購結滙雙向便利　港澳台及外籍人士出糧滙錢更方便
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

人到中年失業　網民圍爐取暖　人力顧問Son姐問：你哋訓醒未？
人到中年失業　網民圍爐取暖　人力顧問Son姐問：你哋訓醒未？
今日理財筆記 - 投資靠好彩？大媽「長揸」呢隻股升值百倍
投資靠好彩？大媽「長揸」呢隻股升值百倍
【網民熱話】子氹父母賣兩層樓移民後「反轉豬肚」　網友：親生仔不如近身錢
【網民熱話】子氹父母賣兩層樓移民後「反轉豬肚」　網友：親生仔不如近身錢
政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息
政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息
今日理財筆記 - 長揸藍籌股夠穩陣？盤點藍籌股10年賺蝕
長揸藍籌股夠穩陣？盤點藍籌股10年賺蝕
【網絡熱話】這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年　價值5萬持股升至500萬
【網絡熱話】這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年　價值5萬持股升至500萬