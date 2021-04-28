▲ 【虛擬銀行】從虛銀信用卡支付天然優勢 看傳統銀行包袱

我諗大家喺過去一年，大家都多咗唔少網購嘅機會，當每次大家用Debit card／Credit card做交易，喺輸入咗16位卡號碼、到期日同埋CVV之後，銀行好多時基於保安嘅考慮，都會要求大家用一啲方法去確認你嘅身份。

【虛擬銀行和電子錢包有咩分別？ 電子錢包有咩限制？：按此】

最常用嘅方法當然係畀一個SMS One-Time Password（OTP）去你已登記嘅電話號碼，大家收到之後，手動輸入返就OK喇。例如MOX就係用呢種傳統方法喇：

不過呢種方法其實都幾麻煩，咁一來𠵱家買嘢好多時都手機啦，即係話大家要喺啲Apps度跳來跳去，跟住仲要手動入返嗰6個數字，我年紀大有時無咩記性又要撳多幾吓，其實都幾煩的；

二來銀行其實要畀SMS錢（成本介乎3毫至7毫我都聽過），小數怕長計，每個交易先賺你嗰幾蚊手續費，要嘔多幾毫子出嚟都幾甘㗎。

咁點算好呢？

市面上有2個Solution我覺得都做得唔錯的，而呢2個Solution都有一個大前設：基本上你要係虛擬銀行／Fully digital先行得通，所以話做虛擬銀行有陣時都的確有啲天然優勢㗎。

將SMS轉做Push Notification就可以慳返SMS錢啦

一個最平最簡單嘅方法，就係直接將銀行要畀你嘅6位OTP由SMS轉為App Push Notification，咁就可以慳返SMS錢喇，而「八達通Mastercard」就係其中嘅一個代表喇。

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呢種方法有一個前設，就係所有用戶都有安裝到App先得，咁八達通Mastercard係一張Virtual card，你要安裝咗八達通App、做埋實名認證先可以透過個App申請，所以所有持卡人都一定會有佢個App咯。

咁傳統銀行係咪唔做得呢？Yes or No啦。

【虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？：按此】

傳統銀行的困局

如果傳統銀行要行的話，咁就只能夠好似八達通咁出Virtual card，仲要限制申請渠道係App only先至得，咁所以最後都係「包袱」嘅問題：我出得張卡，但係要自斷雙臂剩係容許App User申請，咁我就無得做Non-App甚至連e-banking都無嘅客人，但係我係一間傳統銀行，咁我咪有好多客唔做得咯！

再考慮埋成本，銀行一直用緊SMS OTP，亦已經出咗好多卡畀無App嘅客人，即係話一直用緊嘅SMS server無得中斷，仲要同時維持多一個APP OTP系統，結論係唔單止無平咗，反而仲要貴咗，咁當然就唔會做喇。

講到呢度，大家有無發現其實呢個Solution都係有啲傻的，你都畀得個Push notification個客喇，點解仲要OTP呢？點解唔直接叫個客喺個App度做確認呢？

暫時有一間虛擬銀行有呢個Solution，邊間？咪又係你哋成日話我做打手嗰間眾安咯。

最聰明嘅做法：In-App Confirmation

好多時最好嘅Solution就係最直觀、最「Don’t Make Me Think」嘅Solution，HKTVMall買嘢，收Push Notification，撳入去，對交易商戶同銀碼、撳確認，即時出Acknowledgement，再出ZA Coin回贈。

我諗都唔使我多口解釋點解呢個Solution是最好的吧……

虛擬銀行的最大優勢：可以揀客

我之前喺唔同文章都講過，虛擬銀行嘅最大優勢其實唔係「無分行→服務成本低→價格優勢」，亦都唔係「股東生態圈→競爭優勢」，最大優勢其實在於「可以揀客」，可以剩係揀「識得用+願意用+願意只用智能手機嘅客人」。

大家可以諗吓，簡單如一個Transaction Notification，如果你有一百萬零一個無App嘅客，你就要整一個相對無咁靈活方便嘅Customer flow出嚟（收SMS OTP），咁又基於成本考慮，你就會逼埋另外嗰一百萬客跟住用一個無咁靈活方便嘅Flow，最後只會整蠱到自己咯。

後記一個：「Don’t Make Me Think」呢句說話唔係我作的，大家有興趣可以睇吓呢本神作，呢本嘢好薄嘅啫（影相問題搞到好似好大本喇），「一程飛機睇得晒」。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (120) — 從信用卡「確認交易流程」看虛擬銀行的天然優勢】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。