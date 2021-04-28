MegaBox舉行1折激安感謝祭 優惠商品限量發售 精明消費 10:30 2021/04/28 分享： MegaBox現正舉行1折激安感謝祭，感謝祭將會分4個不同激安購物時段，數萬件家居及電子產品、兒童服飾及用品、時尚及運動服飾與美食以低至1折激安價限量發售！ 第一回激安購物時段由4月27日起至5月16日，優惠主題是家居生活及傢俬，優惠詳情請按此。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 健康工房買任何滋補湯即送水餃 今日 健康工房買任何滋補湯即送水餃 【旅遊氣泡】新加坡5日團包酒店住宿 每位由9,699元至1.3萬元不等 2021/04/27 【旅遊氣泡】新加坡5日團包酒店住宿 每位由9,699元至1.3萬元不等 【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99 人均$33 2021/04/27 【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99 人均$33 OK便利店買雀巢乳酪產品$26／4件 2021/04/27 OK便利店買雀巢乳酪產品$26／4件 東海堂母親節蛋糕 優先訂購85折 2021/04/26 東海堂母親節蛋糕 優先訂購85折 時裝服飾 著數優惠 運動 美食 家居 時尚 產品 運動 MegaBox