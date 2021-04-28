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MegaBox舉行1折激安感謝祭　優惠商品限量發售

精明消費 10:30 2021/04/28

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MegaBox現正舉行1折激安感謝祭，感謝祭將會分4個不同激安購物時段，數萬件家居及電子產品、兒童服飾及用品、時尚及運動服飾與美食以低至1折激安價限量發售！

第一回激安購物時段由4月27日起至5月16日，優惠主題是家居生活及傢俬，優惠詳情請按此

 

    點擊圖片放大
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撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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