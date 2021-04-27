  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (週二) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊氣泡】新加坡5日團包酒店住宿　每位由9,699元至1.3萬元不等

精明消費 17:43 2021/04/27

分享：

【旅遊氣泡】新加坡5日團包酒店住宿　每位由9,699元至1.3萬元不等

香港與新加坡兩地政府公布雙邊「航空旅遊氣泡」將會展開，專屬航班將於5月26日啟航。疫情爆發近2年，再有旅遊的機會，相信不少港人已經蠢蠢欲動。但機位供應有限，旅遊成本或較疫前大幅上升。根據縱橫遊的資料，新加坡5日團包酒店住宿回港檢測費，每位團費要近1.3萬元。

【歐遊遇封城提早返港　夫婦索賠旅遊保遭拒　投訴成立獲賠2.7萬：按此

重啟首航來回機票索價8,000元

根據星港「航空旅遊氣泡」協議 ，免隔離措施的旅行航班將於5月26日起啟，旅客需乘搭專屬航班來往兩地，出發72小時前需要接受核酸檢測。香港旅客出發前必須完成接種兩劑疫苗，接種兩劑疫苗14天後才可起行，4類人士獲豁免，包括16歲以下人士、因健康理由而不適合打針者、離港前於香港逗留少於90天及並非由香港簽發的旅行證離港。

專屬航班由5月26日啟航，首階段至6月9日，由國泰航空及新加坡航空安排。初期兩地往返各每日1班航班，每班機200個名額，6月10日起加開至每日2班航班，每班同樣200名額。截至昨日下午5時，根據國泰網頁顯示，首班由香港出發的航班，經濟艙來回票價為逾8,000元，票價遠較疫情前約3,000元至5,000元的水平高。

【疫情期間出行　邊份旅遊保險有提供新冠肺炎醫療保障？：按此

5月份5日團每位團費1.3萬元

除了自由行，有意到訪新加坡的旅客也可選擇參加旅行團，據縱橫遊的網上資料，新加坡5日團包酒店住宿及回港檢測費，5月出發的旅行團，每位團費高要近1.3萬元，而6月份出發的團費相對較低，每位9,699元。團費包括住宿在5星級的新加坡麗晶酒店（Regent Singapore），到訪聖淘沙名勝世界、南部山脊、濱海灣花園及麥里芝步道等景點。此外，針對「航空旅遊氣泡」的要求，團費已包括回港前的快速檢測，而出發前、抵達當地，以及回港後的檢測則需團友自費。

目前在縱橫遊的網站上，5月份出發的旅行團已顯示網上名額已滿，而6月份出發的只有少部分已成團。

諗緊去唔去？先帶你眼睛去旅行

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

需要注意因應疫情可能反覆，一旦港星其中一方確診個案驟升，旅遊氣泡除維持原有安排暫停兩周外，並會增設多一重關卡，在無關連本地個案要回落到不超過5宗後，需要再觀察多3日，直至無關連本地個案連續減至每日3宗或以下，才符合重啟條件。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 消費錦囊

相關文章

東海堂母親節蛋糕　優先訂購85折
2021/04/26
東海堂母親節蛋糕　優先訂購85折
周末好去處！　石硤尾散步窺探建築風貌
2021/04/24
周末好去處！　石硤尾散步窺探建築風貌
【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99　人均$33
今日
【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99　人均$33
【5000元消費券】4月29日起　八達通儲值限額將分階段增至3,000元
2021/04/26
【5000元消費券】4月29日起　八達通儲值限額將分階段增至3,000元
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
今日
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠

最新專欄文章 更多

【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99　人均$33
今日
【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99　人均$33
OK便利店買雀巢乳酪產品$26／4件
今日
OK便利店買雀巢乳酪產品$26／4件
東海堂母親節蛋糕　優先訂購85折
2021/04/26
東海堂母親節蛋糕　優先訂購85折
百佳多項特價優惠　固力果百力滋 / 百奇餅乾條買1送1
2021/04/26
百佳多項特價優惠　固力果百力滋 / 百奇餅乾條買1送1
【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園　22米長4米高打卡牆恍如置身大自然
2021/04/25
【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園　22米長4米高打卡牆恍如置身大自然
旅行團 住宿 自由行 機票 旅遊氣泡 疫苗 縱橫遊 新加坡 航空 國泰航空

下一篇文章

【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99　人均$33
【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99　人均$33
【5000元消費券】快一步調高增值額至$3,000！　2大方法增加八達通儲值額
【5000元消費券】快一步調高增值額至$3,000！　2大方法增加八達通儲值額
【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園　22米長4米高打卡牆恍如置身大自然
【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園　22米長4米高打卡牆恍如置身大自然
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
【5000元消費券】4月29日起　八達通儲值限額將分階段增至3,000元
【5000元消費券】4月29日起　八達通儲值限額將分階段增至3,000元