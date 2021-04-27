▲ 【旅遊氣泡】新加坡5日團包酒店住宿 每位由9,699元至1.3萬元不等

香港與新加坡兩地政府公布雙邊「航空旅遊氣泡」將會展開，專屬航班將於5月26日啟航。疫情爆發近2年，再有旅遊的機會，相信不少港人已經蠢蠢欲動。但機位供應有限，旅遊成本或較疫前大幅上升。根據縱橫遊的資料，新加坡5日團包酒店住宿回港檢測費，每位團費要近1.3萬元。

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重啟首航來回機票索價8,000元

根據星港「航空旅遊氣泡」協議 ，免隔離措施的旅行航班將於5月26日起啟，旅客需乘搭專屬航班來往兩地，出發72小時前需要接受核酸檢測。香港旅客出發前必須完成接種兩劑疫苗，接種兩劑疫苗14天後才可起行，4類人士獲豁免，包括16歲以下人士、因健康理由而不適合打針者、離港前於香港逗留少於90天及並非由香港簽發的旅行證離港。

專屬航班由5月26日啟航，首階段至6月9日，由國泰航空及新加坡航空安排。初期兩地往返各每日1班航班，每班機200個名額，6月10日起加開至每日2班航班，每班同樣200名額。截至昨日下午5時，根據國泰網頁顯示，首班由香港出發的航班，經濟艙來回票價為逾8,000元，票價遠較疫情前約3,000元至5,000元的水平高。

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5月份5日團每位團費1.3萬元

除了自由行，有意到訪新加坡的旅客也可選擇參加旅行團，據縱橫遊的網上資料，新加坡5日團包酒店住宿及回港檢測費，5月出發的旅行團，每位團費高要近1.3萬元，而6月份出發的團費相對較低，每位9,699元。團費包括住宿在5星級的新加坡麗晶酒店（Regent Singapore），到訪聖淘沙名勝世界、南部山脊、濱海灣花園及麥里芝步道等景點。此外，針對「航空旅遊氣泡」的要求，團費已包括回港前的快速檢測，而出發前、抵達當地，以及回港後的檢測則需團友自費。

目前在縱橫遊的網站上，5月份出發的旅行團已顯示網上名額已滿，而6月份出發的只有少部分已成團。

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需要注意因應疫情可能反覆，一旦港星其中一方確診個案驟升，旅遊氣泡除維持原有安排暫停兩周外，並會增設多一重關卡，在無關連本地個案要回落到不超過5宗後，需要再觀察多3日，直至無關連本地個案連續減至每日3宗或以下，才符合重啟條件。

責任編輯：李瑩

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