Vino Condiviso第一炮 認識意大利托斯卡納紅酒Chianti、Super Tuscan

▲ 這３款紅酒都是接觸意大利Tuscany紅酒的入門選擇。

不能親身飛去酒莊試酒，倒紅客的代替物，可能就是邊嘗當地酒，邊幻想一下葡萄園的美好風光。意大利的葡萄酒千變萬化，Tuscany（托斯卡納）許多時候是飲家第一個接觸的產酒區，而這區的葡萄酒也有很多選擇，請來《巡遊意大利明星酒莊明星酒》的作者阮文生（Vincent）解構一下。

▲ 《巡遊意大利明星酒莊明星酒》的作者阮文生（Vincent）

Tuscany不單是佛羅倫斯的所在地、文藝復興的發源地，在葡萄酒世界，也是復興的泉源。著名的Super Tuscan，即以Cabernet Sauvignon及Merlot釀製的紅酒，向世界證明意大利也可以利用這些大家熟悉的國際性葡萄，製造出佳釀來。

至於大家熟悉的Chianti，又或者更昂貴的Brunello di Montalcino，都來自Tuscany，而且都用本土葡萄Sangiovese釀製。白酒方面，意大利的3V，Tuscany便有兩個Vernaccia di San Gimignano及Vermentino。

Vincent表示，意大利駐港領事館打算一年舉辦4次活動介紹意大利不同產區的葡萄酒，今年頭炮的Vino Condiviso便與積極推廣意大利酒的Vino Missionari合作，挑選了Tuscany作為主題。當日席設Giando Italian Restaurant & Bar，$550加3道菜，就可以任試現場超過80款酒，可以說非常超值，能夠試到一半已很了不起了。

▼ 點擊圖片放大

▼ 點擊圖片放大

以下是Vincent的推介：

１。Castello di Monsanto, Chianti Classico, DOCG, 2018：成立於60年代的Monsanto，是首個出產單一葡萄園的Chianti酒莊，葡萄以Sangiovese為主，加入少量的原生葡萄如Canaiolo Nero及Colorino釀造。Vincent說這葡萄酒以酸度作為骨幹，把成熟的紅果及單寧混成一體。

▲ Castello di Monsanto, Chianti Classico, DOCG, 2018（$230，Certa Platform）（圖片：Vino Missionari提供）

２。Il Poggione, Brunello di Montalcino, DOCG, 2013：以單一葡萄Sangiovese釀製的Brunello di Montalcino，近年價格不斷攀升，難得是這歷史悠久的酒莊——Il Poggione，受惠於上世紀購入的大量葡萄園，因此能生產出價格平易近人、但又質素上佳的Brunello，性價比甚高。Vincent形容這紅酒有鮮甜細緻的櫻桃、莓果、皮革、香料的風味，收結有淡淡的煙草味，單寧整合順滑。

▲ Il Poggione, Brunello di Montalcino, DOCG, 2013（$690，Magnum，Summergate）（圖片：Vino Missionari提供）

３。Cesani, Vernaccia di San Gimignano, DOCG, 2018：當提起Tuscany的葡萄酒，大家只會想到紅酒，想到Sangiovese。但其實Tuscany還有Vermentino及Vernaccia di San Gimignano兩款有代表性的白酒，而當中Vernaccia di San Gimignano更是首個獲得DOC資格的意大利酒區。San Gimignano是有塔城之稱的中世紀古城旅遊區，而Vernaccia有本土的意思，正代表了這白酒的出處。這款白酒在香港並不常見，質素參差，但這瓶由小型酒莊生產的白酒，入口卻叫Vincent驚艷，明亮清脆的酸度，成熟的蘋果、梨、杏脯，還有礦物的味道帶出杏仁的收結。

▲ Cesani, Vernaccia di San Gimignano, DOCG, 2018（$150，Story Wine）（圖片：Vino Missionari提供）

４。Tenuta di Trinoro, Campo di Tenaglia, Rosso Toscana, IGT, 2017：Tuscany不是只有Sangiovese這紅葡萄，有「Tuscany 聖羅蘭」稱號的波爾多酒商 Andrea Franchetti，向來不按本子辦事。在90年代初，他在Tuscany高海拔地區，以高密度的方式種植波爾多葡萄，釀造出許多枝令人膜拜的葡萄酒。Campo di Tenaglia便是其中一枝，以100% Cabernet Franc、單一葡萄園釀製的紅酒，年產量不足2,000瓶。Vincent試過，入口帶有煙草、甘草、香草，濃烈有力的單寧，令人回味。

▲ Tenuta di Trinoro, Campo di Tenaglia, Rosso Toscana, IGT, 2017（$550，Corney & Barrow）（圖片：Vino Missionari提供）

５。Antonio Camillo, Ciliegiolo, Toscana, IGT, 2017：Ciliegiolo在意大利文中解作Cherry，這少有聽聞的原生葡萄其實大有來頭，在基因驗證後，發現它是Sangiovese的上一代。一路以來，這葡萄只在Chianti葡萄酒中擔當支援角色，但近年開始受到重視，愈來愈多酒莊以它為主角釀酒，像這枝Antonio Camillo，便是100%以Ciliegiolo葡萄釀造，酒體輕盈，單寧溫柔，是屬於簡單但有趣味的紅酒。

▲ Antonio Camillo, Ciliegiolo, Toscana, IGT, 2017（$335，Gelardini & Romani）（圖片：Vino Missionari提供）

６。Castello Banfi, Poggio Alle Mura, Brunello di Montalcino, Riserva, 2011：來自美國的Mariani家族，在1978年收購了Banfi酒莊，將美國營商的一套帶到意大利，釀造出不同風格的Brunello di Montalcino。就好像這枝單一葡萄園的出品，以Sangiovese葡萄釀造，成熟的黑果味，明確的呍呢嗱木桶香氣，厚重酒體，豐滿的單寧，屬於不一樣的Brunello，因此有人喜歡有人不喜歡，富爭議性。

▲ Castello Banfi, Poggio Alle Mura, Brunello di Montalcino, Riserva, 2011（$980，ASC Fine Wines）（圖片：Vino Missionari提供）

７。Isole e Olena, Cepparello, Toscana, IGT, 2017：來自Chianti產區，曾經因法例不容許以100% Sangiovese釀造紅酒，而降格為最低等級的Vino da Tavola，但其質素之佳卻受到市場追捧，而被稱為Super Tuscan。這類Super Tuscan紅酒為Tuscany以致整個意大利酒界帶來改變，而這枝Cepparello，有紫羅蘭花、車厘子、紅莓、香料及煙草的風味，精緻，有深度，層次分明，單寧細密。

▲ Isole e Olena, Cepparello, Toscana, IGT, 2017（$662，Amorosso）（圖片：Vino Missionari提供）

Info

Certa Platform，電話：3702 5564

Summergate，電話：2545 4100

Story Wine，電話：8191 3919

Corney & Barrow，電話：3694 3333

Gelardini & Romani，電話：5467 4059

ASC Fine Wines，電話：3923 6700

Amorosso Fine Wines，電話：3590 5348