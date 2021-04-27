大媽意外長揸A股升百倍好羡慕？　有隻藍籌10年跌75%！

早前網上有傳大連市一位大媽因為長年在國外居住，並忘記自己的證券行密碼，早前往該證券行註銷戶口時，意外發現13年前買入的股票升值100倍。大媽買中倍升指數成分股發一筆橫財，若然睇返香港嘅藍籌股，情況會否一樣呢？

藍籌股及一向都給予人們穩健的感覺，皆因都是在某個行業中擁有支配地位、業績表現良好、交投活躍及市值大的股份，若有穩定派息的話，絕對是不少散戶買入長楂或月供的首選。

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本網嘗試找出在2011年首季季檢是恒指成分股，並在10年後的今日仍是恒指成分股的股票，再對比一下這些股份在10年間的股價變動，從而找出期間股價表現最好及最差的藍籌股。而以下提及到的歷史股價為2011年6月7日，即當年首季季檢結果的生效日期，而股價亦已按拆股調整，但沒有計及股息的因素。



10年來一直擁有恒指成分股地位的股票共有30間，包括中電控股 （00002） 、恒生銀行 （00011） 、電能實業 （00006） 及新世界發展 （00017） 等。而在這30間公司中，10年間有幾多隻藍籌升？有幾多係跌？

正所謂「人生有幾多個10年」，如果能夠好似大連大媽一樣，13年來就算無理過隻股份都可以有成百倍升幅，當然開心。不過先不說要升百倍，以30間10年來都係藍籌嘅公司嚟講，10年來跌多過升，只有13間公司的股價在10年間錄得升幅，即有17間公司的股價是呈下跌趨勢，當中跌得最慘係邊隻？你又會唔會咁唔好彩仲坐緊艇？

■按圖看10年來股價跌幅最大藍籌■

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不少股份的股價在10年間的跌幅相當驚人，相信不少讀者都會第一時間想起滙豐控股 （00005） ，去年其受到中美爭端拖累，加上暫停派息，令股價一路向下跌至去年9月20日的28.2元低位，不過其股價隨後逐漸攀升至昨日（26日）收市價45.1元。因此，對比起2011年6月7日的80.3元，僅累跌43.8%，未算是10年間股價跌幅最大的藍籌股。



真正跌幅最大的是中國石油股份 （00857） ，其股價累跌75.1%，由2011年6月7日的10.88元，跌至昨日（26日）收市只有2.71元。另一隻石油股中國海洋石油 （00883） 10年間的股價跌幅亦達56.4%，由10年前的18.74元跌至現時大約8元水平。另外，中國聯通 （00762） 及中信股份 （00267） 的股價在這10年間分別蒸發了73.1%及63.8%。

■按圖看10年來股價升幅最大藍籌■

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談到升勢最勁的話，相信所有讀者都會猜中，毋容置疑是股王騰訊控股 （00700） ，升幅達13.5倍。不過，騰訊股價並非沒經歷過大調整，曾經在2018年1月底的高位471.2元，急跌44.82%至當年10月底的260元，隨後逐步攀升至今年2月初的757元高位，並回落至目前的620元水平。

其次升勢最強的股票為友邦保險 （01299） ，10年間的升幅近2.6倍。由2011年6月7日收市價27.6元，累升至昨日收市價99元。該股在去年面對最大幅度調整，由去年初的86.6元急瀉至5月尾的62.85元，並逐步上揚至目前的99元水平。



第三升幅最勁的是香港交易所 （00388） ，由2011年6月7日至昨日收市累升1.9倍。在這10年間，最凌厲的升勢莫過於自去年3月中的218元急升至今年2月中的567元，但隨後自高位回落至昨日收市價491.4元。

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「聖誕鐘，買滙豐」曾經被喻為港股最重要的傳統投資智慧之一，但事實上就算是大藍籌股，其股價表現甚或是公司質素都會因為市場環境、投資者氣氛改變等原因而出現變化，因此在此奉籲各位「長情股東」，即使現時持有的股票有多穩健，都要不時審視公司表現，當發現基本面有變時，就要調整自己的投資組合。

若想再了解其他藍籌股十年間的股價表現，可參閱下表：

其他股價十年來錄上升趨勢的藍籌股（按升幅排名）

排名 股份 2011年6月7日收市價（港元）* 2021年4月26日收市價（港元） 變幅 6 香港中華煤氣 （00003） 7.8元 12.5元 59.8% 7 港鐵公司 （00066） 27.7元 43.8元 57.9% 8 恒基地產 （00012） 26元 35元 34.5% 9 中國海外發展 （00688） 15.3元 19.6元 28.1% 10 恒生銀行 （00011） 121.7元 150.4元 23.6% 11 中電控股 （00002） 65.2元 76.8元 17.9% 12 中銀香港 （02388） 23.4元 27.2元 16.3% 13 新鴻基地產 （00016） 116.7元 118.6元 1.6% *股價已按拆股調整

其他股價十年來錄下行趨勢的藍籌股（按跌幅排名）

排名 股份 2011年6月7日收市價（港元）* 2021年4月26日收市價（港元） 變幅 6 中國人壽 （02628） 26.5元 15.6元 -41.1% 7 中國石油化工股份 （00386） 5.9元 3.9元 -33.1% 8 恒隆地產 （00101） 31.2元 21.5元 -31.1% 9 交通銀行 （03328） 7元 5元 -28.6% 10 中國移動 （00941） 70.2元 52.1元 -25.8% 11 恒安國際 （01044） 67.5元 51.5元 -23.7% 12 中國銀行 （03988） 4.1元 3.08元 -24% 13 長和 （00001） 83.2元 64.1元 -23% 14 電能實業 （00006） 55.7元 47.3元 -15.1% 15 工商銀行 （01398） 6.1元 5.3元 -11.7% 16 建設銀行 （00939） 7.1元 6.4元 -9.5% 17 新世界發展 （00017） 43.4元 41.9元 -3.4% *股價已按拆股調整

責任編輯：鄭樂怡

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