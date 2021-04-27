大媽意外長揸A股升百倍好羡慕？　有隻藍籌10年跌75%！

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亞太區不包日本股票基金排行榜 邊隻1年回報近7成？
早前網上有傳大連市一位大媽因為長年在國外居住，並忘記自己的證券行密碼，早前往該證券行註銷戶口時，意外發現13年前買入的股票升值100倍。大媽買中倍升指數成分股發一筆橫財，若然睇返香港嘅藍籌股，情況會否一樣呢？
藍籌股及一向都給予人們穩健的感覺，皆因都是在某個行業中擁有支配地位、業績表現良好、交投活躍及市值大的股份，若有穩定派息的話，絕對是不少散戶買入長楂或月供的首選。
【這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年 價值5萬持股升至500萬：按此】
本網嘗試找出在2011年首季季檢是恒指成分股，並在10年後的今日仍是恒指成分股的股票，再對比一下這些股份在10年間的股價變動，從而找出期間股價表現最好及最差的藍籌股。而以下提及到的歷史股價為2011年6月7日，即當年首季季檢結果的生效日期，而股價亦已按拆股調整，但沒有計及股息的因素。
10年來一直擁有恒指成分股地位的股票共有30間，包括中電控股 （00002） 、恒生銀行 （00011） 、電能實業 （00006） 及新世界發展 （00017） 等。而在這30間公司中，10年間有幾多隻藍籌升？有幾多係跌？
正所謂「人生有幾多個10年」，如果能夠好似大連大媽一樣，13年來就算無理過隻股份都可以有成百倍升幅，當然開心。不過先不說要升百倍，以30間10年來都係藍籌嘅公司嚟講，10年來跌多過升，只有13間公司的股價在10年間錄得升幅，即有17間公司的股價是呈下跌趨勢，當中跌得最慘係邊隻？你又會唔會咁唔好彩仲坐緊艇？
■按圖看10年來股價跌幅最大藍籌■
不少股份的股價在10年間的跌幅相當驚人，相信不少讀者都會第一時間想起滙豐控股 （00005）
，去年其受到中美爭端拖累，加上暫停派息，令股價一路向下跌至去年9月20日的28.2元低位，不過其股價隨後逐漸攀升至昨日（26日）收市價45.1元。因此，對比起2011年6月7日的80.3元，僅累跌43.8%，未算是10年間股價跌幅最大的藍籌股。
真正跌幅最大的是中國石油股份 （00857） ，其股價累跌75.1%，由2011年6月7日的10.88元，跌至昨日（26日）收市只有2.71元。另一隻石油股中國海洋石油 （00883） 10年間的股價跌幅亦達56.4%，由10年前的18.74元跌至現時大約8元水平。另外，中國聯通 （00762） 及中信股份 （00267） 的股價在這10年間分別蒸發了73.1%及63.8%。
■按圖看10年來股價升幅最大藍籌■
談到升勢最勁的話，相信所有讀者都會猜中，毋容置疑是股王騰訊控股 （00700） ，升幅達13.5倍。不過，騰訊股價並非沒經歷過大調整，曾經在2018年1月底的高位471.2元，急跌44.82%至當年10月底的260元，隨後逐步攀升至今年2月初的757元高位，並回落至目前的620元水平。
其次升勢最強的股票為友邦保險 （01299）
，10年間的升幅近2.6倍。由2011年6月7日收市價27.6元，累升至昨日收市價99元。該股在去年面對最大幅度調整，由去年初的86.6元急瀉至5月尾的62.85元，並逐步上揚至目前的99元水平。
第三升幅最勁的是香港交易所 （00388） ，由2011年6月7日至昨日收市累升1.9倍。在這10年間，最凌厲的升勢莫過於自去年3月中的218元急升至今年2月中的567元，但隨後自高位回落至昨日收市價491.4元。
【第二季港股尋寶 新舊經濟輪轉完結未？：按此】
「聖誕鐘，買滙豐」曾經被喻為港股最重要的傳統投資智慧之一，但事實上就算是大藍籌股，其股價表現甚或是公司質素都會因為市場環境、投資者氣氛改變等原因而出現變化，因此在此奉籲各位「長情股東」，即使現時持有的股票有多穩健，都要不時審視公司表現，當發現基本面有變時，就要調整自己的投資組合。
若想再了解其他藍籌股十年間的股價表現，可參閱下表：
其他股價十年來錄上升趨勢的藍籌股（按升幅排名）
|排名
|股份
|2011年6月7日收市價（港元）*
|2021年4月26日收市價（港元）
|變幅
|6
|香港中華煤氣 （00003）
|7.8元
|12.5元
|59.8%
|7
|港鐵公司 （00066）
|27.7元
|43.8元
|57.9%
|8
|恒基地產 （00012）
|26元
|35元
|34.5%
|9
|中國海外發展 （00688）
|15.3元
|19.6元
|28.1%
|10
|恒生銀行 （00011）
|121.7元
|150.4元
|23.6%
|11
|中電控股 （00002）
|65.2元
|76.8元
|17.9%
|12
|中銀香港 （02388）
|23.4元
|27.2元
|16.3%
|13
|新鴻基地產 （00016）
|116.7元
|118.6元
|1.6%
|*股價已按拆股調整
其他股價十年來錄下行趨勢的藍籌股（按跌幅排名）
|排名
|股份
|2011年6月7日收市價（港元）*
|2021年4月26日收市價（港元）
|變幅
|6
|中國人壽 （02628）
|26.5元
|15.6元
|-41.1%
|7
|中國石油化工股份 （00386）
|5.9元
|3.9元
|-33.1%
|8
|恒隆地產 （00101）
|31.2元
|21.5元
|-31.1%
|9
|交通銀行 （03328）
|7元
|5元
|-28.6%
|10
|中國移動 （00941）
|70.2元
|52.1元
|-25.8%
|11
|恒安國際 （01044）
|67.5元
|51.5元
|-23.7%
|12
|中國銀行 （03988）
|4.1元
|3.08元
|-24%
|13
|長和 （00001）
|83.2元
|64.1元
|-23%
|14
|電能實業 （00006）
|55.7元
|47.3元
|-15.1%
|15
|工商銀行 （01398）
|6.1元
|5.3元
|-11.7%
|16
|建設銀行 （00939）
|7.1元
|6.4元
|-9.5%
|17
|新世界發展 （00017）
|43.4元
|41.9元
|-3.4%
|*股價已按拆股調整
責任編輯：鄭樂怡
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