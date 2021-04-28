【美股分析】伺機可吸納寵物醫療保健行業龍頭IDEXX Laboratories

養寵物是全球愈來愈受歡迎的趨勢，而且亦產生龐大的市場及投資機會。毛孩或其他類型的寵物漸漸成為很多人家庭的一分子，不再只是用來娛樂或打發時間，在地位提升下，支出也隨之上升，並帶來投資機會。

疫情帶旺毛孩經濟概念股

2020年出現的疫情帶旺不少毛孩經濟概念股，有超過30年歷史的愛德士生物科技IDEXX Laboratories（美：IDXX）是其中之一，公司過去5年來股價累積升幅逾570%，全憑三頭馬車令業務高增長得以延續。愛德士最為人認識的，是作為寵物醫療保健行業龍頭，向執業獸醫銷售臨床診斷設備、器材、醫療藥物，以至資訊科技軟件配套。

公司現有三大部門，除水質檢測相對成熟，伴侶動物集團（Companion Animal Group，CAG）及畜禽診斷（Livestock and Poultry Diagnostics）仍處增長階段，兩者去年收入分別上升19%及16%。

千禧及Z世代撑起市場

找個伴侶不如養寵物，疫情之下，全球各地掀起飼養寵物潮。因應疫情進行的一項調查發現，寵物主人即使面對收入減少，有超過8成受訪者表示願意減少外出用膳及娛樂，甚至犧牲美容開支，仍會繼續維持毛孩的日常使費。

不少千禧世代心目中，毛孩已等同另一半，可於自己的生活空間自由活動；與異性伴侶不同的，只是經濟上依靠的肯定，衣食住行要全包，未計飲飲食食，單計寵物診斷市場的潛在規模，估計便高達330億美元。

估值不便宜 吸納等時機

愛德士作為增長型股份，往績市盈率逾70倍，市盈增長率接近3，估值偏高是很合理。因此，想買入惟有等待時機，公司將於5月4日派發首季成績表，市場期望偏高，稍有落差隨時出現調整，宜加入觀察名單。



美國寵物電商平台Chewy助用戶及時補貨，客戶持續使用機會高，詳細分析請按︰【下一頁】