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【美股分析】美國寵物電商平台Chewy　助用戶及時補貨　增用戶黏性

博客 11:37 2021/04/28

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美國寵物電商平台Chewy（美：CHWY）成立於2011年，為美國寵物電商平台，同樣受惠於寵物人性化（Pet humanization）的大趨勢，主人尤其願意在飲食及保健方面花費。據American Pet Products Association的統計，花費在寵物身上的開支，包括食品、消耗品、醫藥護理，美容、訓練、託管服務，以至保險等，於2020年已達1,030億美元，比起10年前增加1倍有多；到2021年開支規模會擴大至1,096億美元。

寵物醫療保健行業龍頭 IDEXX Laboratories，宜等時機吸納，詳細分析請按︰【上一頁

Autoship自動續訂穩收入

要持續獲取收入，對Chewy來說自動訂貨服務（Autoship）十分重要，目前有約68%收入是來自Autoship。事實上，用在寵物身上的，很多時候均為快速消費品，需要定期補充，所以藉為客戶提供購買寵物食品及消耗品的折扣優惠，鎖定客戶及未來收入。另外，Chewy的一大優勢是持續投資興建自動化物流中心，確保庫存充足，並同時提升配送效率。這點很重要，因為能及時補貨，不用寵物主人囤貨在家，可節省空間，配合好Autoship，自然能增加用戶黏性。

全年EBITDA轉賺

截至今年1月底止第四季度，Chewy淨銷售按年大增51%，達20.43億美元。公司首次錄得季度純利2,104萬美元，對上年度同期蝕6,094萬美元；純利率達1%，擴闊5.5個百分點；毛利率擴闊3個百分點，至27.1%。全個財年來看，淨銷售上升47%，至71.46億美元。虧損收窄至9,248萬美元，當中包括股權獎勵開支1.29億美元；毛利率25.5%，提升1.9個百分點。

值得留意的是，如撇除非經營因素，經調整經營現金溢利8,515萬美元，是成立以來首次錄得全年正值，對上年經調整經營現金虧損為8,102萬美元。

從很多消費習慣見到，寵物主人願意花費在寵物上的開支有增無減，因此，相信未來相關公司仍會保持增長，惟增速能否維持在高水平，亦要看其擴張策略，特別是擴張產品綫及地區擴張。

 

【原文︰兩隻不應錯過的寵物概念股】（收費文章）

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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

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