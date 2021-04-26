人到中年失業　網民圍爐取暖　人力顧問Son姐問：你哋訓醒未？

政府統計處公布最新失業數據，今年1月至3月經季節性調整的失業率為6.8%，有近26萬人無工開。近日有位年近40歲從事網上媒體工作的女士於網上發文，表示自己被炒，失業多月，即使願意減薪降職位，亦難以爭取到一份工作，心情低落，網友紛紛安慰她，不過安慰的同時，正在打工的你亦要開始有危機意識，思考更多人生職場求生術。

該名失業的女網民表示自己沒有特別技能，沒有伴侶，亦沒有投資任何產業帶來被動收入，而且因為有長期病患而感憂慮。這次我們不看網民回應，反倒找來從事獵頭工作多年的Son姐，告知大家打工仔要如何面對中年失業的問題，由Son姐一句一句金句「打醒」一眾尚在「裝睡」的打工仔，要學懂居安思危，在工作的同時亦要多發展個人的事業。讓自己不再因為一份工作而失去安全感。



Son姐認為網上太多「圍爐取暖」的情況，對於個人的成長實在幫助不大，她表示：

明知自己無技能，就不要大安旨意等死

全香港都知道要居安思危，正所謂變幻才是永恒，任何行業亦有機會式微，所以每個打工仔都要有危機意識。她直言，遇問題如失業等只懂上網呻、搵人安慰，不如反思自己。人到中年被炒，即證明在職場上已失去價值；又多年都只打一份工作，沒有為自己個人增值，是個人的思維問題。

若今天你因為自己失業而一直在埋怨，相比那些努力增值自己、或放工還再去進修的人，就無可避免地被比下去了。一些抹乾眼淚再重新來過的人，相比你一直在等運到，機會降臨在有付出努力的人也是正常的。

■「Son姐點醒你」請按下圖■

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雖然Son姐的話不留情面，但卻如當頭棒喝。Son姐亦鼓勵各位失業人士，做人要堅強一點，每個人背後都有自己的故事，有自己的包袱，要作出改變，便要付出，你呻完最後又點？

所有果都有因，怨咩都無用，爭氣啲就好，你識驚就已經好，今日出一身冷汗，有心肯積極還是可以走過今日的困境。

打工仔最重要是增值自己，不過增值自己不等於要去讀多一個學位課程，亦不等於需要投資很多錢才可以增值自己，最需要的是尋找個人的興趣，建立個人人生的第二條跑道。有份自己鐘意的工作是一份福氣，但除工作外，你又有無興趣呢？

以Son姐個人為例，她主要負責銀行的獵頭工作，外人也沒有想到她今天會在廚房裡焗餅。Son姐認為最重要是找到個人興趣，煮食是她的興趣，她煮了近40年，以前讀書煮嘢食，然後繼續鑽研，再與朋友交流，因為喜歡食物，又得到朋友的鼓勵，才慢慢建立起個人的特色；亦有人喜歡砌模型後將作品放上網，得到別人的欣賞，然後開始有人找他砌其他模型，目前每個月已有5位數「外快」。有人可能會問：每天工作後，仍要做這些不會累嗎？Son姐指，只要是享受的事情，又怎會累呢，所以尋找個人興趣很重要。

近年亦有不少人開始學習拍YouTube片，希望可以賺取被動收入。Son姐則有所不認同：

唔好見到人哋勁，你又跟，唔好只係跟風。反而冷門的東西，你又有興趣的，可以去做。

另一方面，有好的理財觀念亦非常重要，例如購買醫療保障，向理財顧問了解更多個人的財富管理，積小成多，雖然不會一時三刻可做到，但可以將此成為習慣，慢慢作出改變。

記者：陳玉蓮

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