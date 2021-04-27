▲ 【曾俊華專欄】未來還可以點變？ 做先行者改變遊戲規則

有人說做先行者好傻，在未知的世界開天闢地，我反而覺得唯獨先行者才能夠看見前路，後來者儘管後來居上，也只能望到先鋒者的背影。未來是屬於那些能以不同方式思考的人；那些能以不同方式做事的人；那些能以不同模式合作的人。

【港醫療生態進化 由配合個人需要開始：按此】

擔當資深顧問，回想起Bowtie成立之初面對兩個重大挑戰：第一是作為本地第一間獲發牌照的虛擬保險公司，要如何令更多香港人認識虛擬保險呢？第二是要如何讓人信賴呢？

先行者的挑戰

不少香港人聽到虛擬保險的第一個反應都是：一旦有事是不是真的能獲得賠償？有沒有政府監管？教育是重要一環，同事通過Search Engine Optimization（SEO）和實用文章，讓大家認識到虛擬保險同樣需受規管，而創新科技讓市民可上網自行投保。再者，過去2年Bowtie的個案償付比率高達九成四，在發生大事時並不「虛擬」。

以自願醫保為核心，在短短2年間已推出超過十款醫療產品，到底是哪來的力量？其實答案好簡單，就是從心出發做好一件事，除了因為團隊緊貼市場走勢，亦因為我們都抱持着共同理想，就是為香港市民提供新選擇，一個適合自己的真．保障。

授之以魚不如授之以漁

去年疫情爆發之初，全城被恐慌和不安籠罩，不少有心人開始思考如何伸出援手，我和團隊深想與其單純提供材料或激勵，倒不如應對當刻物資短缺的處境。因此我們與MIT Innovation Node和社企SVHK攜手舉辦DIY工作坊，分享知識，實現港人自救，因為我們相信物資是不需要盲搶和炒賣的。我們更送出3萬支酒精搓手液到有需要的市民手上。一個人努力可能前路漫長，但是若能聚集一班香港人卻總能排除萬難，一起「疫轉勝」！

▲ 曾俊華與團隊在疫情爆發之初教導港人自製消毒搓手液。

其後，我們看到香港醫療前綫朋友為了照顧病人，不能夠和家人好好道句晚安。因此訪問了超過30個醫護人員，把他們的心聲拍成短片，還記得有一位醫生怕自己不知不覺間會傳染到同住的家人而避免同枱晚餐。所以當時獻上少少心意，為醫護和家人免費提供半年Bowtie自願醫保（VHIS）的保障，並在社交媒體集合過千條市民的打氣說話，誠心盼望「香港晚安，醫護平安」。

或許一個企業的力量是微不足道，但只要透過共同的目的及價值觀來凝聚支持者，我們就會獲得愈來愈多的影響力，更有可能為社會，甚至是整個世界帶來改變。而與其單單順應市場，有抱負的企業更加應該乘勝追擊，當一個改變遊戲規則的先行者。

作者簡介：

任職政府35年、前財政司司長曾俊華（John）「劈炮唔撈」後，熱心參與不同活動。近年作為Bowtie的資深顧問，他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保時代。他創辦了非牟利機構「薯片叔叔共創社」，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。