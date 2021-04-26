加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？

上周的加密貨幣市場有人歡笑有人愁，過往的一星期猶如過山車一樣。比特幣價格先一飛衝天短短5日由56,000美元升到64,000美元。然後在「buy on rumour, sell on fact」的情況下，藉着自稱世界最大的交易所Coinbase上市，一日後迅即開始回吐。現時比特幣價錢已然跌穿50,000美元，進入1個月低位。其實這純屬健康調整，穿50,000美元睇46,000美元。46,000美元底部應該比較堅強，然後牛皮一段時間再發力吧。相對來說，以太幣比較實淨，過往一星期進入高位2,600美元後，雖然回吐也暫時在2000美元樓上。

【加密貨幣 vs 代幣，兩者究竟有咩分別？按此】

為甚麼兩隻幣會這樣分歧？因為有隻新星狗狗幣（Dogecoin）登場。其實狗狗幣已經存在一段日子，從前是挖萊特幣送狗狗幣，設計者都將其作爲純屬一個開玩笑的幣。誰知「電動車聖人」在「雀仔」講吓講吓，把這隻狗狗幣說成數字銀幣。他說「如果比特幣是黃金，那麼狗狗幣便是白銀」，並稱要用火箭把狗狗幣送上火星。他的信徒們便紛紛在4月份追逐狗狗幣。適逢比特幣炒得火熱，又有Coinbase上市，聰明炒家一想到金銀都會做套戥，租長短倉等。所以沽走一些比特幣，買回一些狗狗幣，是容易理解的。更何況有很多人有一些另類的想法，就是狗狗幣現時才不到0.4美元，相比大哥比特幣的64,000美元應為有很大很大的升幅和潛力，便多少撲進去買入一些。

價格較「浮」 需注意風險

其實老友緊記，比特星人已多次提到，類似比特幣、狗狗幣這類的加密貨幣是沒有實體資產承托的，所以是比較「浮」。但是因為世界把它當成無邊界的世界貨幣，進行DEFI交易（另文再講），所以投資者買少量作爲另類投資，以及用於對冲未來新世界演變的風險是容易明白的。而且在加密數字的世界裏，比特幣已經佔了全個市場的50%，以太幣佔了大約15%，因此狗狗幣以及其他等等的冷門加密貨幣的流通量和市值都比較低，所以風險會大很多，請各位讀者留意。當然高風險高回報，這個純屬投資者自己的風險喜好。只是對於一般人來説，這就類似於買入細價股或末日輪，並不是能輕易承受的波幅和風險。所以善哉善哉，祝君好運。

ix加密貨幣指數第一季度的檢討結果已生效，8隻成份貨幣的指數比重將根據新規則重新設定。ix加密貨幣指數上周亦跟隨比特幣走勢，上周五報11246點，全周跌26%；ix比特幣指數報12503點，一周跌22%；ix以太幣指數報20651點，一周跌4.6%。

指數 指數水平（點）* 一周内變化* ix加密貨幣指數 11246 -26%（-2930點） ix比特幣指數 12503 -22%（-2794點) ix以太幣指數 20651 -4.6%（-993點） *截至2021年4月23日

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】