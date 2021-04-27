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挪亞方舟門票買2送1　東海晚市惠顧主餐牌低至5折

精明消費 07:00 2021/04/27

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 挪亞方舟：門票買2送1

由即日起至6月30日，於挪亞方舟正門票務處或官方網站購買2張成人正價門票，即可獲贈1張成人／特惠門票。需要注意，部分活動於指定日子開放／及另需收費／及需符合特定參加條件。

另外，現時挪亞方舟推出多個活動，包括童趣飛馳樂、巨型火箭滑梯繩網陣（躍動天地）以及單車樂悠遊等。不過，部分活動只於指定日子開放、或需另外收費及需符合特定參加條件。

查詢熱綫：3411 8888

活動詳情及購票網站

2. 東海：晚市惠顧主餐牌低至5折

東海飲食集團現正推出晚市連環賞優惠，逢星期一至三惠顧晚市主餐牌或海鮮紙可享不同折扣；星期一5折、星期二6折、星期三7折。

此外，逢星期三惠顧，東海更會贈送一枝紅酒。

另外，此優惠只限堂食及散座（廳房除外），亦不適用於公眾假期。

分店一覽

3. 泰昌餅家：買2件蛋撻送老婆餅

由即日起至5月2日，凡於泰昌餅家正價購買「皇牌蛋撻2件」，即送老婆餅1件。

需要注意的是，此優惠不適用於康城分店。美食每日限量供應，售完即止。

分店一覽

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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