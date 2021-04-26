▲ 虛擬遙距醫療將成新常態 善用混合實境科技提供適切治療

新冠疫情下，市民日常生活各方面都需要與人保持社交距離，減少面對面接觸，而醫患之間的交流亦無可避免地受到影響。疫情同時亦為我們的醫療系統和資源帶來巨大壓力。如何為社會上所有人提供更優質的醫療服務成為了我們今天共同面對的重大挑戰之一，而一些新的虛擬和遙距醫療解決方案正好啟發我們對未來醫療的想像。

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虛擬和遙距醫療模式成新常態

新冠疫情大大加快了醫療機構和病人應用虛擬醫療服務的速度，尤其是當疫情持續限制了病人外出到醫院接受檢查或治療時，遙距醫療模式正正讓病人仍能獲取所需的醫療服務。

以本港醫療機構為例，Microsoft早前與聯合醫務集團（UMP）合作，透過Microsoft Teams提供遙距問診服務，並簡化預約流程，令有需要人士能及時得到所需的醫療服務。香港中文大學醫務中心亦採用相近的方式，運用Microsoft Teams平台提供遙距醫療服務，為長者及長期病患者在安全環境下提供所需的檢查服務，令他們更安心。

在中國內地，有醫療機構僅在10天內成功開發和推出遙距醫療平台，為身處偏遠地區或無法親身到訪醫療中心的病人提供優質的醫療服務。

除了虛擬問診服務外，創新科技如人工智能（AI）亦正協助醫生以新方式為病人診症。在Microsoft的支援下，澳洲墨爾本的醫療機構Austin Health開發了一套COVID-19自我評估工具，新冠病人透過語音記錄自己的症狀，如由數目1數到30並說出「啊」，應用程式所運用的AI演算法便會分析語音記錄並向醫生發出提示，然後醫生會進一步與病人進行虛擬問診，讓病人在毋須面對面接觸的情況下仍可及時獲得適當的諮詢和治療，進一步保障病人的健康和安全。

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運用混合實境科技 提供更適切的治療和護理

與此同時，新一代的混合實境頭戴式裝置HoloLens正提升醫療手術的準繩度和安全至全新水平。

將軍澳醫院最近成為本港首所支援5G醫療服務的醫院，引入HoloLens混合實境科技及3D內視鏡等，提高手術的精準度之外，又能為醫生遙距提供精準手術指導，方便顧問醫生即時提供專業意見。

在台灣，當地醫院亦正運用HoloLens提供遙距診斷服務。全科醫生和護士可以利用HoloLens，即時與身處其他醫院的專科醫生進行諮詢，專科醫生可同步指導護士為病人進行檢查，並協助全科醫生診斷問題，減少病人出入不同醫院的次數和時間，提供更便捷的體驗。

新冠疫情引證了醫療行業的適應力和靈活性。隨着醫療服務的本質上日趨虛擬化，面對面進行醫療諮詢的需求預計將在未來幾年內降低。現時，透過支援AI和物聯網（IoT）科技的可穿戴裝置，醫療團隊可以遙距監察正接受治療或康復中的病人的健康數據，讓醫生可以專注於治療其他更迫切的個案。

善用三大科技趨勢 成就更多

醫療機構可以借助以下三大科技趨勢，為病人提供更便捷、全面的醫療服務：

聊天機器人和症狀檢查器 ：不少醫療機構已經在其網站上為訪客提供了基本的問答聊天機器人，以解答一般查詢。而症狀檢查器是一種進階版本的聊天機器人，能詢問用戶遇到的症狀。Microsoft的Azure Health Bot解決方案讓醫療機構可以大規模部署這種聊天機器人。



：不少醫療機構已經在其網站上為訪客提供了基本的問答聊天機器人，以解答一般查詢。而症狀檢查器是一種進階版本的聊天機器人，能詢問用戶遇到的症狀。Microsoft的Azure Health Bot解決方案讓醫療機構可以大規模部署這種聊天機器人。 人工智能模型 ：AI能處理和分析與病人相關的大量數據，包括放射學數據、病理學數據和MRI掃描等。AI模型協助醫生在健康檢查過程中全面了解病人的狀況，並參考AI的分析和建議進行更精準診斷和處理。



：AI能處理和分析與病人相關的大量數據，包括放射學數據、病理學數據和MRI掃描等。AI模型協助醫生在健康檢查過程中全面了解病人的狀況，並參考AI的分析和建議進行更精準診斷和處理。 以Teams與團隊聯繫 ：在疫情下，與醫療團隊同事和病人時刻保持緊密聯繫對提供最佳護理至為重要。借助Microsoft Teams等工具，醫生和護士可以在任何地方為每個病人協調和計劃最佳的治療方案。而醫生亦可隨時向身處各地的醫療專家傳送和共享HoloLens的全息圖像，實時分享臨床檢查和程序，進一步提升診斷和治療方案的準繩。

隨着遙距醫療服務正成為主流，醫療機構可借助科技提高營運和服務效率，長遠將有助以更低成本為更多病人提供適切的治療。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技，以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。