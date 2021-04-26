▲ 【數字經濟】科企掌控環球用戶大數據 各國徵收數字稅勢引爭端

近年來新冠病毒肆虐全球，各國疫情防控常態化，數字經濟優勢也愈益凸顯，規模加速擴大，由此衍生的數字稅爭議再提上日程，成為各國博弈的焦點領域，這不但關乎税收主權問題，而且牽動了一埸涉及全球數以百億美元計的税項收益較量，可謂暗濤洶湧！究竟數字經濟有何重要性？數字稅誰可主浮沉？對全球税務體系會帶來甚麼挑戰呢？

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數字經濟蓬勃發展 科企掌控用戶大數據



無可否認，數字經濟創造了巨大價值。據中國信息通信研究院2020年報告，2019年全球數字經濟達31.8萬億美元，佔GDP比重增至41.5%，且貢獻率持續增加。世銀數據也顯示，數字經濟增長速度在過去15年期間是GDP增速的2.5倍，由此可見對經濟舉足輕重。而於2020年全球新冠肺炎疫情爆發期間，傳統產業幾陷於癱瘓停頓狀態，更進一步加速了數字經濟的發展及推升其佔GDP的份量，成為經濟增長的重要引擎。



事實上，數字經濟的核心價值是由互聯網用戶數據衍生而來，全球只有少數頂尖跨國企業可憑藉科技力量，掌控了環球用戶大數據，其中最重要的全球互聯網經濟，卻是由美國企業把持，單計谷歌就擁有互聯網搜索市場約9成份額，臉書佔社交媒體逾6成市場，亞馬遜於全球網售市場亦高踞4成，若再加上蘋果及微軟等新型經濟美企，這批躋身全球50大最賺錢公司，為美國賺取了巨額「數字服務順差」。因此，一場圍繞數字經濟引發的徵稅浪潮正席捲全球。

各國相繼徵收數字稅 或引貿易紛爭

目前，全球30多國家已先後宣布對跨國互聯網徵收數字稅，其中法國於2019年中率先通過法案，對境內收入超過2,500萬歐元，或全球年收入逾7.5億歐元的互聯網企業徵收法國境內的收入的3%標準稅，是最早徵收數字稅的國家，因而觸發了美國的強烈抵制及反擊，當時的特朗普政府便對法國的葡萄酒及奶酪等產品發動貿易戰。不過，英意奧等多國跟進，相繼宣布徵收數字稅。及至上月底，美國拜登政府亦宣布對歐亞六國包括英國、意大利、奥地利、西班牙、土耳其及印度，發起的《301條款》調查進入下一階段，意味可能採取加徵懲罰性關稅，並威脅若不能就數字稅達成共識，則美國將維持獨自決定，大有山雨欲來之勢，其所產生的警示作用也不可等閒輕視。

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其實，經合組織（OECD）亦提出警告，全球必須盡快達成數字稅共識，否則將進一步拖累經濟，而基於數字稅磨擦引起的貿易紛爭，最壞情況下可能導致全球GDP減少1%以上。雖然在經合組織框架主導下，去年全球130多個國家參與了數字税談判，可惜美國中途決定暫時退出，令原定目標於去年底前達成徵收數字稅的國際統一規則頓成泡影。不過，今年較早前舉行的G20財長會議帶來一綫曙光，宣稱爭取在今年中達成協議。可是，依最新發展情況看，數字稅國際規則在經合組織繼續推動下，或不至於胎死腹中，但若没有美國配合，相信短期內亦難以成事。

新經濟模式 難用傳統稅制徵稅



從國際角度來看，全球興起數字稅或許是經濟現代化下的必然趨勢，但更多的是關乎一個國家司法管轄權的「數字主權」象徵。可以說，數字稅背後就是國與國之間對於跨國公司利潤的再分配，折射出各國經濟現代化落差下的利益衝突，同時也反映了數字經濟較落後的國家不甘任由壓榨，不欲長期淪為先進國家企業的數據來源地及傾銷市場。因此，徵收數字稅也可說是縮小數字鴻溝手段之一。可以預見，數字税僅僅是各國數字經濟爭端的序幕而已。



值得關注的是，當今以美國為首的跨國互聯網巨頭，挾着無遠弗屆的嶄新營運模式滲透全球，既帶來經濟活力，卻也同時衝擊了以傳統經濟模式建構的全球税收體系，揭露了以公司註冊地作為課稅基礎的傳統稅制不足。事實上，互聯網平台企業具有天然的避稅優勢，大量的跨境數字產品和服務，並未能有效地被納入在銷售地的稅收徵管體系，由此而引發的納稅地點爭議也就不足為奇。另外，數字稅也同樣面對徵稅範疇及稅基準則等種種問題，相信國際間也不易達成共識。



或者，我們不禁會問，中國數字經濟位處全球前列，互聯網銷售渠道發達，但至今仍未有實施數字税，面對目前全球數字稅潮流，要如何應對？準備好了嗎？

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。