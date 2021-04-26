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【網絡熱話】這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年　價值5萬持股升至500萬

個人增值 16:47 2021/04/26

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【網絡熱話】這些機會……烏龍大媽忘記密碼13年　價值5萬持股升至500萬

之前有美國程式員忘記帳戶密碼，導致逾7000枚比特幣被困於電子錢包內。不過，有時候唔記得密碼或者是好事？網絡流傳大連市一位大媽到證券行註銷戶口，意外發現13年前買入股票市值升至500萬元，升值100倍！

【暖男5年前為求婚$130盡沽騰訊　今日回首少賺2,300萬「哭成淚人」：按此

綜合內媒報道，遼寧省大連市一位大媽在2008年以5萬元人民幣買入長春高新（深：000661）的股票，因為長年在國外居住，更已忘記密碼。直至早前，大媽前往該戶口的國信證券註銷戶口，赫然發現帳戶當年市值5萬元的股票已升至500萬元人民幣。

另外，國信證券亦於23日回應事件，證實有客户在13年內賺了100倍。翻查數據，長春高新2008年年初（1月2日）的股價僅為15.19元人民幣；而今日（2021年4月26日）收市價則已升至485元人民幣，升幅驚人。

這位大連大媽就好好彩地買中一隻具升值潛力的股票，不過並非人人都如此幸運。因此，投資者都要謹記定期檢視自己投資組合，以免招致損失。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財規劃

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網絡熱話 股票 長春高新（深：000661）

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