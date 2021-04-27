OK便利店買雀巢乳酪產品$26／4件 精明消費 09:00 2021/04/27 分享： 由即日起至4月28日，去OK便利店買雀巢脫脂乳酪飲品200毫升／乳酪杯140克，買4件只需要26元，平均1件只需6.5元！注意ACTI-V系列並不適用。 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 東海堂母親節蛋糕 優先訂購85折 2021/04/26 東海堂母親節蛋糕 優先訂購85折 百佳多項特價優惠 固力果百力滋 / 百奇餅乾條買1送1 2021/04/26 百佳多項特價優惠 固力果百力滋 / 百奇餅乾條買1送1 【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園 22米長4米高打卡牆恍如置身大自然 2021/04/25 【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園 22米長4米高打卡牆恍如置身大自然 周末好去處！ 石硤尾散步窺探建築風貌 2021/04/24 周末好去處！ 石硤尾散步窺探建築風貌 BreadTalk早餐優惠 麵包+盒裝飲品只需要$14 2021/04/23 BreadTalk早餐優惠 麵包+盒裝飲品只需要$14 著數優惠 早餐 OK便利店 飲品 乳酪 香港 便利店