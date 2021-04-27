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OK便利店買雀巢乳酪產品$26／4件

精明消費 09:00 2021/04/27

分享：

由即日起至4月28日，去OK便利店買雀巢脫脂乳酪飲品200毫升／乳酪杯140克，買4件只需要26元，平均1件只需6.5元！注意ACTI-V系列並不適用。

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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