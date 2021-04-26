跟投資傳奇人物學習　Peter Lynch戰勝華爾街的10個法則

在1980年代初，基金經理彼得‧林奇（Peter Lynch）成為世界上其中一位著名的投資者，其管理的基金Fidelity Magellan在1977年至1990年間，每年產生約29%的回報，為投資者創造豐厚的收益。不過，他最有名的是其經典著作，包括《彼得‧林奇的成功投資》及《戰勝華爾街》等，為投資者帶來無數的投資智慧，以下將其觀點簡化為10條黃金法則供大家參考。

■Peter Lynch十個投資法則■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

投資你了解的公司

這是其最著名的法則，但不少人對林奇的這個法則有所誤會。他並不是建議投資者買入股票只是因為單純是自己喜歡的產品及服務，雖然這是一個好開始。其意思更多是建議投資者在買股票之前，先深入了解該公司的競爭地位、財務狀況及增長前景，要投資於自己能力範圍內理解到的行業。

專注於公司發展，而不是股價

他認為，股票並不只是一張紙或電腦屏幕上的折綫圖，亦都是代表實體業務的部分股權。業務的基本面，包括收入、盈利及現金流的表現最終都會對股價有決定性影響。

只關注股價每天的表現會令投資者對公司存有誤解

對於長期投資者而言，波動性及風險是兩種截然不同的東西。面對股價的變動，要了解情況是短期的損失，還是長期的損失，而多了解其季度及年度財務表現能更有助投資者去了解，而不是只粗略地瀏覽其每日的新聞。

【短炒唔易做！做短綫投資者要具備咩條件？：按此】

往往要花3至10年時間才能成為股票上的大贏家

林奇曾表示：「10至20年內股票的表現是相對可預測的，而在2至3年內會升還是跌，則要靠擲硬幣公字來決定。」他的投資哲學是不斷了解自己所投資的公司，只要其業務前景及發展故事不變，就不會出售其股票，而非試圖去預測市場的短期波動。他認為，若一家公司的實力雄厚，就會賺取更多利潤，其股票價值就會上升，因此他的精力會放在尋找具有優勢的公司來投資。

要在股票市場中賺錢就不要被嚇到

繼續持有股票的最大挑戰是來自自身的恐懼，例如畏懼傳出的不利消息、被散播恐慌的專家嚇怕。這亦都重申了以上的觀點，了解自己持有的股票十分重要，就如林奇所言，只要公司的基本面沒有改變，就可以堅持持有該股票。

當擁有優質股票時，時間就在你手

投資在優質企業上，能為投資者帶來有價值的優勢。具有強大競爭優勢的企業通常會隨着其疲弱的對手消失，而逐漸壯大。另外，出色的業務能在數十年間創出的豐厚的利潤，讓你有充足時間提高收益。

嘗試預測調整並撈底的投資者往往會損失更多

當你持有一間優質企業時，就沒有理由去嘗試計算市場周期，因為你幾乎不太可能知道甚麼時候會出現衰退。而在前景變得暗淡時，要撈底是非常困難的事，更好的策略是不論市場升跌仍持有股票。

在股票市場中，做得好的投資者在10分中最多都只是6分，而不會是9分

作為一名投資者，並不太可能每次都作出完美的操作。股票的有趣之處是其不對稱的風險回報，雖然一隻股票的價值有機會跌100%，但同時亦有機會隨着時間的流逝升10倍或更多。一些能令你大賺的股票，或可以抵銷你輸錢的股票。

【市場波動心驚驚？ 長期持有才是投資穩贏不二法門！：按此】

一生中只需要成功投資數隻股票，這些股票將能抵銷你蝕錢的股票

一個成功的投資能改變你的生活，小量股票重覆投資或已能幫你創造所需的全部財富。

若你能很幸運地在人生中得到與我一樣的回報，那必須決定是否還要將自己的餘生投入到自己的淨資產上，成為淨資產的奴隸，還是讓累積到的財富為你服務

林奇在其職業生涯頂峰時退出了共同基金行業，他沒有花更多時間去追求更多的金錢，而是利用自己創造的財富過着充實的生活。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】