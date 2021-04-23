君臨天下　Mercedes-Benz EQS

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先是EQC，然後是在香港僅售30多萬港元起的EQA，平治（Mercedes-Benz）EQ系列電動車的聲勢愈見厲害。早前廠方更正式發表了頂級電動車型號EQS，就算如今全球各大汽車品牌也爭相推出電動車，但說到矚目程度，仍以這部平治EQS最為厲害。
將時間推回2016年巴黎車展，當時平治推出了概念車Generation EQ，隔年則正式成立電動車副品牌EQ，為平治電動車發展計劃提供了藍圖。
廠方預計去到2025年，使用純電力驅動的EQ車系型號，將會佔平治總銷量四分一以上。型號範圍就像現在的內燃機汽車一樣，除了已經面世的EQC、EQV、EQA和剛發表的EQS外，後續還會有EQE、EQB、EQE SUV、EQS SUV等型號。
大而靈活 超強續航力
這次平治公布的EQS電能數據，包括了採用400V電池系統，電池容量則有兩種，分別是90kWh及107.8kWh，最大馬力輸出功率介乎333hp至523hp，當中的EQS 580 4MATIC就是使用後者為傳動組合，車輛使用四輪驅動模式，還有四輪轉向，其後軸的最大轉向角度達到10度，就算EQS車身長達5,216mm，最低迴旋直徑不過是10.9米，可說是部非常靈活的豪華電動大房車。
EQS採用了全新開發的模組化電動平台（Modular Electric Architecture），放置於車底位置的電池模組具備撞擊防護功能，當車輛遭遇外力衝擊時，能有效降低危險性。在電量接近用完時，以快速充電系統充電15分鐘，便可補回約300公里行程。而在電量滿載時，最大續航距離更可達770公里，較現時使用內燃機引擎的S-Class走得更遠。
數碼屏幕橫跨錶板控制台
整體上，EQS的車廂裝潢仍是百份百豪華，中控台搭載了今年1月發表的MBUX Hyperscreen，帶着弧度的曲面數碼屏幕橫跨整個錶板和控制台，當中包括了12.3吋駕駛者錶板，以及17.7吋中控台和12.3吋乘客位觸控屏幕。
平治表示，EQS會於今年8月正式在歐洲和美國市場上市，右軚市場估計要延遲一點才發售。不少人說，EQS的出現，將會挑戰到Tesla Model X的市場地位。事實上，以車輛規格和已經推出市場的平治EQ車系的造工來看，EQS絕對有能力在各方面也完全壓到Model X。
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規格表
售價：待定
車型：4 門 5 座位電動房車
電池：107.8kWh 鋰離子電池
最大馬力：523hp
峰值扭力：87.19kgm
最大回收能量：290kW
驅動形式：四輪驅動、單速自排
制動：前／後~通風碟
車身長x闊x高：5,216 x 1,926 x 1,512mm
輪跨距：前1,667mm／後1,682mm
前/後輪軸距：3,210mm
車重：2,585kg
最少迴旋直徑：10.9m
風阻系數：Cd0.209
0-100km/h加速：4.3秒
極速：210km/h
平均耗電量：17.4 - 21.8kWh/100km
最高續航力：約 770km（WLTP）
快速充電時間：31分鐘
查詢：仁孚行（2895 7339）
記者：道仁
欄名 : 型男玩物誌