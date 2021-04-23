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君臨天下　Mercedes-Benz EQS

博客 17:38 2021/04/23

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平治早前正式發表了頂級電動車型號EQS，會於今年8月正式在歐洲和美國市場上市，右軚市場估計要延遲一點才發售。

先是EQC，然後是在香港僅售30多萬港元起的EQA，平治（Mercedes-Benz）EQ系列電動車的聲勢愈見厲害。早前廠方更正式發表了頂級電動車型號EQS，就算如今全球各大汽車品牌也爭相推出電動車，但說到矚目程度，仍以這部平治EQS最為厲害。

平治早前發表了頂級電動車型號EQS，是部非常靈活的豪華電動大房車。

將時間推回2016年巴黎車展，當時平治推出了概念車Generation EQ，隔年則正式成立電動車副品牌EQ，為平治電動車發展計劃提供了藍圖。

平治（Mercedes-Benz）EQ系列電動車

廠方預計去到2025年，使用純電力驅動的EQ車系型號，將會佔平治總銷量四分一以上。型號範圍就像現在的內燃機汽車一樣，除了已經面世的EQC、EQV、EQA和剛發表的EQS外，後續還會有EQE、EQB、EQE SUV、EQS SUV等型號。

車廂裝潢簡潔而豪華，可說是平治車廠近年在新世代車款的嶄新設計手法。

大而靈活 超強續航力

這次平治公布的EQS電能數據，包括了採用400V電池系統，電池容量則有兩種，分別是90kWh及107.8kWh，最大馬力輸出功率介乎333hp至523hp，當中的EQS 580 4MATIC就是使用後者為傳動組合，車輛使用四輪驅動模式，還有四輪轉向，其後軸的最大轉向角度達到10度，就算EQS車身長達5,216mm，最低迴旋直徑不過是10.9米，可說是部非常靈活的豪華電動大房車。

EQS雖然沒有了傳動軸和死氣喉，但因要預留位置安放電綫和其他部件，令後座地台不能達致完全平坦。

相信在設計手法和裝嵌水準上，EQS均會超越其中一個直接對手Tesla Model X。

EQS採用了全新開發的模組化電動平台（Modular Electric Architecture），放置於車底位置的電池模組具備撞擊防護功能，當車輛遭遇外力衝擊時，能有效降低危險性。在電量接近用完時，以快速充電系統充電15分鐘，便可補回約300公里行程。而在電量滿載時，最大續航距離更可達770公里，較現時使用內燃機引擎的S-Class走得更遠。

EQS的電池組在平治德國史特加Hedelfingen的工廠生產，盡量減少電池組中的鎳與鈷比例，除可降低成本外，也更環保。

跟之前的EQC一樣，EQS車尾採用近年車壇非常流行的一體式尾燈，來連貫車身左右。

數碼屏幕橫跨錶板控制台

整體上，EQS的車廂裝潢仍是百份百豪華，中控台搭載了今年1月發表的MBUX Hyperscreen，帶着弧度的曲面數碼屏幕橫跨整個錶板和控制台，當中包括了12.3吋駕駛者錶板，以及17.7吋中控台和12.3吋乘客位觸控屏幕。

在改用液晶數碼屏幕後，平治汽車錶板設計的創造力和想像力也較以往大幅提升。

平治表示，EQS會於今年8月正式在歐洲和美國市場上市，右軚市場估計要延遲一點才發售。不少人說，EQS的出現，將會挑戰到Tesla Model X的市場地位。事實上，以車輛規格和已經推出市場的平治EQ車系的造工來看，EQS絕對有能力在各方面也完全壓到Model X。

首批推出的EQS將有EDITION ONE特別版本，以標誌這個非常重要的全新車系正式面世。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

規格表

售價：待定

車型：4 門 5 座位電動房車

電池：107.8kWh 鋰離子電池

最大馬力：523hp

峰值扭力：87.19kgm

最大回收能量：290kW

驅動形式：四輪驅動、單速自排

制動：前／後~通風碟

車身長x闊x高：5,216 x 1,926 x 1,512mm

輪跨距：前1,667mm／後1,682mm

前/後輪軸距：3,210mm

車重：2,585kg

最少迴旋直徑：10.9m

風阻系數：Cd0.209

0-100km/h加速：4.3秒

極速：210km/h

平均耗電量：17.4 - 21.8kWh/100km

最高續航力：約 770km（WLTP）

快速充電時間：31分鐘

查詢：仁孚行（2895 7339）

記者：道仁

欄名 : 型男玩物誌

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