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繼「姜B餐」後麥當勞再推「BTS餐」　粉絲經濟效益有幾大？

博客 19:12 2021/04/23

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繼「姜B餐」後麥當勞再推「BTS餐」　粉絲經濟效益有幾大？

麥當勞早前與人氣男團MIRROR成員姜濤合作推出「姜B餐」，相信廣告中一句「B for Bacon」都為大家留下印象。隨餐更會附送3張「姜B卡」，在網上一套「姜B卡」更被炒至550元。無獨有偶地，麥當勞早前宣布在指定地區及國家推出「BTS餐」（The BTS Meal），兩者都是針對粉絲推出有關產品，到底粉絲的威力有多強大？

【韓劇《女神降臨》植入內地廣告捱批　無助銷情只會引來反感？：按此

美國知名作家凱文‧凱利（Kevin Kelly）在其著作《技術元素》（The Technium）提出「一千名忠實粉絲原理」（1000 True Fans），意指任何從事創作或藝術工作的人，只要能獲得1,000位忠實粉絲，就能維持基本生活。而其中提到忠實粉絲的定義，是會購買你所有作品的人。一些當紅的偶像，粉絲數目一定遠超1,000人，而他們可以帶來的經濟收益亦非常驚人。

統計網站statista數據顯示，2018年南韓名義本地生產總值為1.6194萬億美元，而三星集團佔相關GDP 13.1%（2119.4億美元）；大韓航空則佔0.7%（116.5億美元），而BTS亦佔0.3%（46.5億美元）。BTS不單單只是一個南韓男子組合，他們對南韓GDP貢獻甚至媲美不少南韓企業。

BTS吸金力固然強勁，但香港一眾粉絲亦不輸蝕。早前MIRROR成員陳卓賢（Ian）推出新歌《DWBF》，歌迷會更在巴士車廂、巴士燈箱及商場外面刊登廣告，為新歌宣傳不遺餘力。據報道指，去年MIRROR成員姜濤21歲生日，「姜糖」豪擲6位數字在電車站廣告板、巴士站廣告牌、港鐵站燈箱及巴士車身廣告為他慶生。另外，更有「姜糖」購買了南韓地鐵站廣告為他慶生。

由此可見，無論是香港還是外地的「死忠粉絲」，都不吝嗇大灑金錢支持自己偶像。亦難怪最近不少品牌都找來人氣偶像催谷銷量，真的不能忽略粉絲對經濟的貢獻。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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