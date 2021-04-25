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出汗多未必有體臭　中醫師拆解臭狐兩大元兇

個人增值 19:00 2021/04/25

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出汗多未必有體臭　中醫師拆解臭狐兩大元兇

近來天氣潮濕翳焗，氣溫也開始回升，在室外走動難免會出汗。臭狐異味難忍，而且嚴重影響社交，到底有無得醫？而導致臭狐的元兇，又是否只因為多汗？交由中醫師一一拆解這個「尷尬病」的種種迷思。

身體帶有異味，坊間常常稱為「體臭」或「臭狐」，許多人認為較常出現於體形較胖，或是常常汗流浹背的人士身上。於中醫學說中「臭狐」的正名為「狐臭」，註冊中醫師王卓坤解釋，因汗水本為無色、無味、無臭，若然顏色或觸感異常，甚至乎帶有臭味，則表示身體出現問題。

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臭狐有先後天之分

王醫師續指，臭狐有先天和後天之分，若父母都有臭狐問題，子女亦有機會遺傳到，此類人士的臭狐問題也相對較難根治。若為後天出現的臭狐，則多與個人體質有關。「後天出現臭狐者，較為脾虛和肝鬱的人士。」因脾喜燥而惡濕，若喜歡吃肥膩、煎炸等重口味的食物，或特別鍾愛甜食，此類食物都會加劇脾胃的負擔，進食過量的話很容易引起脾胃功能失調，影響其運化功能，令身體積存濕熱。這除了會使體形肥胖，更會引起身體異味，出現臭狐。

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工作壓力大或致臭狐

而假如長時間承受龐大的工作壓力，不安、焦慮等情緒持續堆疊，或脾氣暴躁、起伏波動大者，也較大機會出現臭狐。「因肝與情緒的關係密切，思慮過多的話容易導致肝氣鬱結，肝鬱化熱、熱隨汗出，繼而就會隨流汗散發出異味。」故肝鬱、肝熱者的汗多帶有異味。

除了上述兩個病因，一般發育中的年輕男女、中年人士也是臭狐的好發族群，因年輕男女於發育期間的賀爾蒙水平旺盛，身體味道也會隨之變得比較濃烈，屬正常現象。若再加上飲食習慣，或情緒失調，臭狐的情況亦會加劇。中年人士較多因工作壓力大、飲食不節制而令身體失衡，所以會出現臭狐。

 

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：出汗多未必有體臭 臭狐兩大元兇情緒飲食失衡

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