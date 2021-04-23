好息之徒不能錯過！3萬元本金　買「銀行」好過擺銀行　高息內銀同你數

不論你是退休人士或是打工一族，今時今日的經濟環境，隨時都要為自己作最好的準備。近年很多人提到在職時要為自己創造被動收入是非常重要，被動收入是指即使你睡覺的時候，你的資產仍然可以為你帶來收入。例如買樓收租，不過香港樓價高企，買樓入場門檻又太高，假如你只有小小資本3萬元，又可以如何為自己製造被動收入呢？今次為各位讀者，介紹3隻穩定又有高息的內銀股，讓一眾懶得管理資金的「好息之徒」提供一個好選擇。

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內銀股一向被一眾好息之徒所愛戴，是次為大家選出3隻最高股息率之內銀股。以中國銀行 （03988） 為例，假設以3萬元購入中國銀行收息股，可以購入約10手，2020年可以收取約2,000元利息，而該股已是連續逾十年持續穩定派息，而且金額亦逐年有所增加，在旺市好的時候，又可以趁機套現穫利。若放於中銀（香港）做存款，每年利率為0.15%，3萬元放1年只有45元利息，將資金放於合適的地方，可以帶來收入，總好過將資金放於銀行又不管理。

交通銀行 （03328） ，每手入場費約5,000元，3萬元可以購入約6手股份，2020年收取約1,900元股息，股息率約為5.94%，該行派息穩定性方面，該行過去逾十年皆能持續穩定派息。建設銀行 （00939） 又如何呢？建行每手入場費約6,500元，以3萬元資金可以購入約5手，2020年可收取1,600元股息，股息率約5.94%，同樣已有逾十年持續派息的記錄。



以3萬元本金而言，3間銀行的實收的股息亦很接近，讀者若有意投資，可以留意他們的股價，在合適時間入手，仲可以賺息賺價。

責任編輯：陳玉蓮

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