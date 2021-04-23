子女好與壞　在乎溝通與關懷　金錢誘因偶一不慎易造成反效果

獎賞最好是沒有條件，金錢誘因要慎重考慮。孩子更需要父母的關懷、陪伴與擁抱

繼續討論金錢誘因，金錢誘因也包括物質和享受，例如玩具、旅行等，除了影響一個人的內在價值，也會影響內在動力。

有人會提出金融界、娛樂界等職場也是以花紅或佣金作為誘因（獎賞），以金錢誘因這做法是很正常的，這說法有商榷的地方：

金錢誘因（花紅）只是量度能力其中的一個指標。



本來做得好就有金錢獎賞，但現實絕大部分員工都認為回報與付出不相稱（不論出多一個月、12個月或3年的花紅）。



相反，純以花紅獎賞可能有反效果，當回報與期望不相稱時，員工一是覺得反感，又或覺得自己是否能力不足。



花紅會被部分人認為是用來操控個人的行為。

或令孩子忽略其他重要的價值觀

以下3個是以金錢誘因的壞例子，會令孩子做每件事情都向錢看，忽略其他重要的價值觀，例如責任、奉獻等：

只需參與，不用完成就有獎賞

（Engagement – contingent rewards）



一般是孩子興趣不大，但家長要求他們必須參加的活動，例如：琴、棋、畫畫、游泳、跳舞。



（Engagement – contingent rewards） 一般是孩子興趣不大，但家長要求他們必須參加的活動，例如：琴、棋、畫畫、游泳、跳舞。 只要完成，就有獎賞

（Completion – contingent rewards）



例如學完跳舞整個課程、游泳學完四式、鋼琴達八級，甚至吃完飯、做完功課，父母明確指出要完成的要求。



（Completion – contingent rewards） 例如學完跳舞整個課程、游泳學完四式、鋼琴達八級，甚至吃完飯、做完功課，父母明確指出要完成的要求。 做得出色，就有獎賞

（Performance – contingent rewards）



例如測驗考試拿100分、比賽第1名、全級前3名等。父母設定標準，將金錢回報與表現掛鈎。

正面的鼓勵更有效更持久

不經意或偶然的獎賞

（Unexpected rewards）



當孩子做對／做好一件事情，父母可不經意提出打算獎賞一件他渴望很久的東西（玩具或衣服），但要留意這種獎賞不可以經常做，因為孩子會以為常常有這種獎賞，他們就每次期待這些驚喜。



（Unexpected rewards） 當孩子做對／做好一件事情，父母可不經意提出打算獎賞一件他渴望很久的東西（玩具或衣服），但要留意這種獎賞不可以經常做，因為孩子會以為常常有這種獎賞，他們就每次期待這些驚喜。 沒有附帶、關連的獎賞

（Task non-contingent rewards)



獎賞時不會說明因為孩子做得好，意思是不說這次送東西的原因。這做法有些像「我愛我的子女，是沒有附帶任何條件的。」

【金錢利誘孩子有可能造成長遠負面影響，按此】

最好的獎賞是沒有附帶任何條件的，不會針對過去、現在或將來，也不論結果。研究報告也指出金錢誘因對兒童有很大的負面影響，影響一個人的內在價值，也會影響內在動力，甚至親子關係。

要鼓勵孩子完成一件事情，金錢誘因肯定不是首選，最好不選。其實孩子一般需要父母的關懷、陪伴與擁抱，正面的鼓勵更有效，更持久。

我們不會因為孩子乖、守規矩、聰明、成績好才愛他們，相反就不愛他們。教育孩子的基礎是無條件地愛孩子，我們的愛不應跟他們的表現掛鈎，選擇金錢誘因要慎重考慮。

比起金錢，孩子其實更需要父母的關懷、陪伴與擁抱。

【零用錢之二】



【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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