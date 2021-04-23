子女好與壞　在乎溝通與關懷　金錢誘因偶一不慎易造成反效果

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獎賞最好是沒有條件，金錢誘因要慎重考慮。孩子更需要父母的關懷、陪伴與擁抱
繼續討論金錢誘因，金錢誘因也包括物質和享受，例如玩具、旅行等，除了影響一個人的內在價值，也會影響內在動力。
有人會提出金融界、娛樂界等職場也是以花紅或佣金作為誘因（獎賞），以金錢誘因這做法是很正常的，這說法有商榷的地方：
或令孩子忽略其他重要的價值觀
以下3個是以金錢誘因的壞例子，會令孩子做每件事情都向錢看，忽略其他重要的價值觀，例如責任、奉獻等：
正面的鼓勵更有效更持久
【金錢利誘孩子有可能造成長遠負面影響，按此】
最好的獎賞是沒有附帶任何條件的，不會針對過去、現在或將來，也不論結果。研究報告也指出金錢誘因對兒童有很大的負面影響，影響一個人的內在價值，也會影響內在動力，甚至親子關係。
要鼓勵孩子完成一件事情，金錢誘因肯定不是首選，最好不選。其實孩子一般需要父母的關懷、陪伴與擁抱，正面的鼓勵更有效，更持久。
我們不會因為孩子乖、守規矩、聰明、成績好才愛他們，相反就不愛他們。教育孩子的基礎是無條件地愛孩子，我們的愛不應跟他們的表現掛鈎，選擇金錢誘因要慎重考慮。
比起金錢，孩子其實更需要父母的關懷、陪伴與擁抱。
【零用錢之二】
【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。
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撰文 : 李錦博士
欄名 : 親子理財