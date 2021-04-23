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【ESG】減排目標帶動機遇　美股再生能源ETF一年回報高達189%

綠色金融 18:45 2021/04/23

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【ESG】減排目標帶動機遇　美股再生能源ETF一年回報高達189%

全球領導人氣候峰會一連兩日舉行，美國總統拜登宣布應對氣候變化新措施，承諾於2030年之前，美國的溫室氣體排放量將會大幅削減一半。拜登早前公布一項2.3萬億美元基建計劃，提及將擴大對可再生能源行業的補貼，加快能源轉型。市場預料，再生能源的投資主題能從政策中受惠，再生能源的美股ETF表現如何？

【瑞銀列4大可持續發展投資領域：按此

力推再生能源　配合減排目標

據《華爾街日報》報道，拜登早前公布2.3萬億美元基建計劃，擴大補貼範圍，並解決阻礙綠色能源轉型的關鍵瓶頸，推動清潔能源行業蓬勃發展。該計劃要求建立新的稅收抵免，以支持高壓輸電綫路的建設，解決綠色能源轉型的障礙。計劃還建議將風能，太陽能和電池行業的稅收抵免有效期延長10年。報道指，有關措施有望進一步推動美國可再生能源發展。

【再生能源電動車行業續看好　ESG主題基金一年回報逾193%：按此

再生能源ETF首季回調

據ETF.com再生能源分類中，按資產規模列出的10大再生能源ETF，其總資產為157.1億美元，平均收費為0.63%。年初至今美債孳息率不斷上升，令新能源等高增長行業的股價在今年首季出現調整。數據顯示，10大再生能源ETF的年初至今的回報大部分均錄得負數，而1年回報表現最佳的為Invesco WilderHill清潔能源ETF（美：PBW），高達189.61%。

■資產規模最大10隻美股再生能源ETF表現比較■

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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