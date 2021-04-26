網購大激賞：蘇寧精選產品低至1折　永安精選貨品低至2折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 蘇寧網店：精選產品低至1折

由即日起至5月2日，蘇寧網店推出「至COOL夏日祭」，精選產品低至1折，買滿150元可享免費指定門店自提服務；買滿349元即享免費送貨服務。

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另外，現時下載香港蘇寧APP，登記新會員即享總值50積分，埋單即平50元。

蘇寧網店

2. 永安網店：精選貨品低至2折

由即日起至4月27日，永安網店進行超級購物日，部分精選貨品更低至2折！另外，預購滿1,500元（淨值及單一發票計算），即送50元永安現金優惠券。

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永安網店

3. 牛一：指定放題3人同行2人半價優惠

由即日至4月29日，牛一推出美國頂級肩胛肋眼放題晚市優惠，3人同行2人可享半價優惠。同時，亦可享海鮮買一送一優惠。

需要注意，此優惠需最少一位成人消費，同行兩位即享半價優惠（半價優惠以小童／長者優先）。而此優惠只適用於會員使用，全枱客人均須劃一選擇同級肉類。數量有限，售完即止。

各分店資料

屯門市廣場1期1樓1246-1266號舖

（Tel：2915 0002）

（Tel：2915 0002） 荃灣廣場地庫1樓B120-B122號舖

（Tel：2111 1116）

（Tel：2111 1116） 尖沙咀樂道32-34號1樓

（Tel：2368 0888）

（Tel：2368 0888） 銅鑼灣利舞臺廣場17樓A舖

（Tel：3622 2299）

（Tel：3622 2299） 太子始創中心地庫1樓B01號舗

（Tel：3104 1000）

（Tel：3104 1000） 元朗廣場1樓168-172號舖

（Tel：2111 1232）

（Tel：2111 1232） 香港仔成都道38號利港商場3樓B號舖

（Tel：2155 2233）

撰文︰hket小編

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