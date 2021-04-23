▲ 【移民保險】移民海外保險點處理好？套現壽險保單是否可行？

近期移民成為城中熱話。移民並非倉促的事，是要經過精心的安排，為了應付生活所需，除了要安排香港的資產外，亦要處理已投保的保單。

問：已投保的保單會因移民而有所影響嗎？

答：一般來說，人壽保險和危疾保險的保障是全球性的，若不幸去世或身患受保的危疾，保險公司會按保單的條款作出相應的賠償，即使受保人移民，只要按時繳交所需保費，一般情況下保單仍會繼續生效。

況且，香港的人壽和危疾保險相對其他國家較便宜，因為釐定保費的因素，其中就包括衡量當地人的平均壽命，而香港就經常位列最長壽地區之首，因此，移民前在港投購所需之保險會更划算。

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問：移民需要一筆可觀的現金準備，可否用人壽保單來套現？

答：一般傳統壽險保單只容許動用紅利部分的資金，而較靈活的萬用壽險則可讓你提取保單中已累積的現金價值，以應不時之需，且毋須支付利息，也不會影響保障額度。

此外，萬用壽險能靈活配合你在不同人生階段不斷轉變的財務責任、生活質素、供款能力，兼具「保障」及「儲蓄」兩項功能。你可調整保額，既可於同一保單增加基本保額，省卻額外保單費用；如有需要，也可調低基本保額。如果你有額外的資金，亦可以選擇以一筆過的形式投入保單內，以賺取更多利息及回報。

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問：如所投保的保單含紅利派發，投保人須留意甚麼？

答：一些國家要求國民就資本、利息收入納稅，部分國家甚或連非本地保單的保費也要納稅，投保人應向當地的稅務顧問了解，保單派發的紅利收入在移民目的地是否需要繳稅。而投保人亦有責任向保險公司主動更新個人資料，包括居住地、通訊地址等。另外，我們亦建議你諮詢保險財策顧問的意見，以審視保單在移民後是否提供足夠的保障。