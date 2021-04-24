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【移民加拿大】加籍港媽為子女回流加拿大　自力更生在家經營美容事業

美加 13:00 2021/04/24

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【移民加拿大】加籍港媽為子女回流加拿大　自力更生在家經營美容事業

1987年跟隨家人移民加拿大的Perlye當時只有17歲，10年後卻選擇回流香港工作，然後於2015年為了即將出世的兒子再次回到加拿大定居，她認為當地的福利以及生活環境對小朋友的成長都較佳，即使現在跟丈夫分開了，依然堅持留在當地撫養三子女，並開展自僱事業，相信這就叫「為母則強」吧！

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提供育兒輔助津貼

港媽Perlye回到加拿大溫哥華定居原因是：

始終覺得在香港養一個小朋友很貴，而且前夫也是加拿大籍，他的家人都住在溫哥華，我們便決定回流加拿大定居。

Perlye的兩個女兒現分別22歲及20歲，兩人都在當地讀大學，而兒子5歲，除了之前讀Times for Twos（給2歲童入讀）及Pre-school（給3-4歲童入讀）需要自費，由現在讀幼稚園開始直到將來讀中學都不用交學費，而Times for Twos及Pre-school的學費也相當便宜，每月只需300至400元加幣（約1,900至2,500港元）。

大部分入了籍的香港人都會讓子女讀公立學校，即使讀私校或國際學校，這裏也比香港平得多，每月學費約500至1,000加幣（約3,000至6,000港元）。不過私校很着重成績，溫哥華的學校有排名，頭10位的最頂尖學校都是私校，但我不希望小朋友讀書太大壓力，我只想他們開心成長，所以會選擇讓子女讀公立學校。

除了讀書方面毋須花費太多，加拿大公民的小朋友還可獲發放育兒輔助津貼，即Child Care Benefit（俗稱牛奶金）。小孩從出生到18歲，每月可領取數百元加幣，多少則是根據家庭收入而定，另有託兒資助，但只提供給低收入家庭。

列治文市適合華人居住

相比起加拿大其他省份，溫哥華的生活指數算最高，Perlye表示尤其近10年，大量亞洲人來買屋導致樓市大幅飆升，其次樓價最貴就是多倫多。她一家現時居住於溫哥華市彼鄰的Richmond（列治文市），她說大多數香港移民也選擇這地，因此逾7成人口都屬華人，開車25分鐘就能到達溫哥華市中心，下雨時間比溫哥華少，冬天不常下雪，夏天則比較溫暖，因此很適合華人居住。此外，列治文市的樓價也比溫哥華低，一間兩層約2,500呎的獨立屋連花園，樓價約150萬至200萬加幣（約900多萬至1,200多萬港元）；買一個一千呎兩房公寓，大約80至100萬加幣（約500萬至600多萬港元），租的話則需每月1,000多至2,000多元（約6,000多至1.2萬港元），視乎地點及樓宇內部情況。

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讀健康護理或護士最吃香

對於剛移民加拿大的香港人，初到貴境最好做一些低門檻的工作，如侍應、超市倉務員或收銀等先累積經驗，Perlye表示當地有很多唐人餐館，因此需要大量懂中文的侍應，即使沒有經驗也不是問題，雖然薪金未必很高，但連小費的收入也不錯，而最低工資為14.5元加幣（約90港元）。

溫哥華現時最吃香的工種包括老人護理員、護士等一類，因為人口老化頗為嚴重，這幾年間多了很多老人護理院出現，而這裏的老人家都頗富裕，因此亦喜歡聘請私家看護，如果在老人護理院做一般護理員的話，每小時工資約25元加幣（150多港元）。想移民加拿大，讀health care及nursing比較有利。

流行在家創業

至於Perlye自己則做回老本行即美容的工作，不過她沒有開實體店，而是在家中為客人植眼睫毛。「溫哥華的舖租很昂貴，而一般住宅地方都很大，所以在家中創業其實相對有利。近期就流行食物到會，如蛋糕及不同的美食，只要在網上開一個專頁宣傳便可，一個蛋糕可以賣50至100元加幣（300至600多港元）；又有廚師為客人包點心，同樣可以在家接生意，亦有人上門為客人修甲或做寵物美容。」Perlye最初創立她的植睫毛生意時也由零開始，然後她就加入網上的不同群組認識了一班客人，再靠熟客介紹朋友達到宣傳效果。

 

作者：梁靜詩

責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：單親港媽加拿大創美容事業 生活輕鬆望子女快樂成長

欄名 : 移民點滴

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