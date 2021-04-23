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【蘋果新品】蘋果新產品　邊樣先係最正？

博客 12:40 2021/04/23

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【蘋果新品】蘋果新產品　邊樣先係最正？

在推出了iPhone 12、iPad Air及M1處理器後，蘋果剛在星期二晚召開了今年首個產品發佈會，更一口氣推出了七項產品及服務，相信總有一樣啱你。而薑餅人相信，果粉期待已久的Air Tag有潛質成為新一代的熱銷產品，大家準備好今晚8點落單未呢？

Mac、iPad Pro料會融合

相信大家有關心蘋果新聞的朋友， 大概都會記得今次發佈會出現過的新產品，包括了支援5G上網的iPad Pro系列、彩色機身的iMac、新的 Apple TV機頂盒、紫色機身的iPhone 12、AirTag、Podcast訂閱服務以及香港用不到的 Apple Card家庭版。

在硬件方面，蘋果在iPad Pro和iMac都用上了自家研發的M1處理器，其實可以預料之內，但由於M1也推出了一段時間，現在大家的注意力已放在下一代的處理器身上，大家也期待蘋果會在新一代高端版的MacBook Pro會用上新的處理器，這就代表蘋果電腦產品的更新完成。

不過，今次由於同時在Mac及iPad Pro系列同時採用了M1處理器，這是否意味著兩個平台會走向融合，還是蘋果會考慮提供一機兩系統，以適應不同人士的需要呢？不過，若要做到系統融合，首先便要要為Mac機支援觸控屏幕功能，不知這會否成事呢？

AirTag實用具功能性　料成新收入來源

對薑餅人來說，新產品總比較吸引。 而今次發佈的新產品就只有AirTag。這款類似圓型電池的失物追蹤器，其實市場上已有同類產品，那便是由三星推出的Galaxy SmartTag，薑餅人的匙扣正是用著它。

這類產品的用途單一， 就是讓你掛在容易遺失的物品上，一旦遺失了立即啟動手機內置的app，便可自動追蹤失物位置。這樣的產品看起來好像很簡單，卻可能是解決了不少失暈魚的難題。

事實上，蘋果AirTag除了追蹤失物之外，還會與其他蘋果裝置溝通，從而增加找到物品的機會， 找到後也會向用戶回報位置。這兩代的iPhone更可偵測失物與用家的位置，更可顯示地圖路徑，若果定位準確，也是想當厲害的功能。

當然，大家若非經常遺失物品，這件售價239元的小圓餅其實沒什麼必要，但若然視作為一枚鎖匙扣，配備蘋果的AirTag皮革掛環，便可以變成了最重要的隨身蘋果飾物，相信也是入場費最便宜的蘋果產品吧。

因此有不少業界人士都估計，AirTag有望成為蘋果銷量最高的穿戴產品，成為新的收入來源呢。

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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