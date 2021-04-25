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【理財個案】50歲學校高管不用供樓　為何會儲不到錢安排退休？

退休規劃 13:00 2021/04/25

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張小姐今年50歲，是學校內的高級管理人員，月入8萬多元。目前喪偶，與23歲剛投身社會的女兒同住藍田一自置物業，物業已完成了按揭供款。除了早年為自己安排了一份人壽保險及強積金外，並沒有任何財務上的投資；除了這個自住物業之外，也沒有其他的資產。張小姐的工作崗位規定必須於60歲退休，因此覺得要開始準備退休後的財務安排，特此查詢有甚麼退休的財務安排選擇。

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個案表面上看來沒甚麼特別，但當向張小姐查詢每月可以有多少錢用於安排退休之時，她竟然說是零。筆者摸不着頭腦，張小姐不需要供樓，女兒亦已投身社會工作自立，也透露父母已不在世，毋須供養。為何會說沒有預算？究竟她每月的支出都用到那兒去了？

購物不自控　碌爆信用卡

張小姐是一名虔誠的基督徒，故此她每月的薪金有一部分是會捐獻給教會的。但她捐獻的不是十一奉獻，而是更多的每月3萬元。因為她說教會就是她的家，她希望為家做點事。而餘下的薪金全都用於購物、享受美食及美容方面。基於她已喪偶及女兒已長大，有她自己的人生，父母也已不在世，她常常感到非常寂寞。加上工作壓力，特別近來政治氣氛使學校工作異常複雜。她便用購物及四處品嚐美食，來充實自己的寂寞感和麻醉自己的感覺，這也算是紓緩壓力的一種途徑。她有時還會「碌爆卡」，間中也會只繳付信用卡最低還款額。

給張小姐的第一個建議是，開始學習及訓練自己，每次決定購物前先停一停、諗一諗。這次購物行動是「想要」還是「需要」？我們很多時候基於「想要」而去作一個購物的決定。若果我們每次只購買「需要」的，放棄「想要」的，會發現省下很多的金錢。

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扣稅年金　預備退休

同時也建議張小姐，考慮把捐獻給教會的數目減少，十分一便足夠了，始終要為自己作打算。而為了阻止自己不自控地購物，筆者建議張小姐取消或收起全部信用卡，只保留一張信用額降低到最低的信用卡放在身邊應付日常需要，迫自己慢慢學習及養成只為「需要」才購物的習慣。

另外，亦建議她開始安排一份扣稅年金計劃，月供15,000港元，供款年期5年，除了可以扣稅外，這計劃會由她60歲開始，提供她每年5,980美元，逐漸增加到100歲的每年9,738美元。這份年金計劃對她來說是絕對不足夠的，但需要慢慢的一步一步來，待張小姐慢慢習慣及學懂了控制自己的洗費習慣後，再為他安排其他的退休計劃。

 

【原文：控制病態購物 退休目標可達（收費文章）】

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撰文 : 曾少雄 中原金融集團高級副總裁

欄名 : 理財規劃

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