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【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園　22米長4米高打卡牆恍如置身大自然

精明消費 10:00 2021/04/25

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【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園　22米長4米高打卡牆恍如置身大自然

近年園藝逐漸在港流行，不少人對種植愈感興趣，仙人掌、多肉植物等變成了潮流指標。觀賞植物，也未必一定要到公園或郊外去。荃灣廣場聯乘本地品牌Greenology，將戶外花園打造成綠藝樂園，設有多個打卡位，shopping後不妨來參觀拍照。

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都市綠洲免費打卡

荃灣廣場為迎接春天這個生機勃勃的季節，將位於L5的戶外空間，搖身一變成為期間限定的共享綠藝空中花園，讓市民免費入場觀賞及休憩。這個地方原先已種有多種香草及植物，又設兒童遊樂設施，讓來購物的人可以休息，如今更增設了多個注目打卡位，相當貼心。

22米長的「綠藝打卡牆」，足足4米高，有多個別致的打卡位。樹葉圖案前有環形光圈、木頭車等，配上特色字句hashtag，四處放置了林林總總的仿真盆栽及裝飾物，充滿熱帶的園藝風情，如身在大自然綠蔭中，非常IG-able。

除此之外，還有多個相當治癒的打卡場景，如部落小帳幕、度假風藤編小窩等，食正現時紅爆的戶外露營及度假風，型格十足。猶如飛到外地的resort般，很有田園悠閒感覺。即使不拍照，在這兒休憩放鬆，感覺也相當舒適愜意。

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共享綠藝空中花園

地址：荃灣大壩街4至30號荃灣廣場L5
電話：2498 8343
日期：即日起至5月31日
開放時間：星期一至四 10:30am-8:30pm、星期五、六、日及公眾假期10:30am-10pm

作者、責任編輯：張頌婷

 

（節錄）

【原文：荃灣廣場綠藝空中花園 20米打卡牆觀賞熱帶植物（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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