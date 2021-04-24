周末好去處！　石硤尾散步窺探建築風貌

去年11月的《施政報告》宣布石硤尾大坑西邨的重建方案，意味着這條香港獨一無二的私營出租屋邨將難逃清拆命運。不如趁這個周末，到石硤尾來趟建築散步，感受大坑西邨立面「方格構圖」的魅力，再參觀中西合璧的聖方濟各堂，打卡相當一流。

大坑西邨 密集屋邨幾何魅力



現時去大坑西邨，由於不少街坊已遷出，加上設備殘破，屋邨店舖又多結業，走着總有份凝寂時光的老味道。回顧半世紀前，大坑西邨曾是不少人的安樂窩：1953年發生石硤尾寮屋區大火，港英政府在1961年以特惠地價批出土地予香港平民屋宇有限公司興建大坑西邨，以安置當年受影響的租戶，地契寫明須最少提供1,600個單位，廉價出租給低收入人士。其口號為「興強順利，康樂安泰」，故屋邨各座樓宇均以此命名。





■按圖窺探石硤尾風貌■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



南昌220 工業風組裝過渡屋



遊走石硤尾，近大半年你還會發現這棟色彩繽紛的「積木屋」建築。其實它是香港社會服務聯會（社聯）首個「組合社會房屋計劃」，項目命名為「南昌220」，是一所砌積木式的組裝屋，但見渠管整齊外露，一格格的單位頗見工業風的設計味道。



「南昌220」合共提供89個1至3人組合屋單位，單位面積由130至293平方呎不等。對象為有明確過渡性房屋需要（輪候公屋最少3年），現正居於不適切住房的家庭及人士，租約期為2年，租金則參考綜援的租金津貼或不超過住戶入息25%，以較低者為準，作紓緩基層人士的住屋需求。

組合屋可以重用，在原址拆卸後，搬去新址重新組裝，比標準樓宇更靈活，適合過渡性房屋的暫住需要，優點是裝嵌省時快捷。過渡組合屋高4層，建有1至3人單位，每戶附設獨立洗手間及浴室、電熱水爐，另設有使用電爐的煮食空間等。

【保留建築外貌＝保育？：按此】



聖方濟各堂 建築中西合璧



從大坑西邨徒步約5分鐘，就可到這別具建築風味的聖方濟各堂：兩座塔樓，簷蓬、瓦片及仿斗拱都極具中式色彩。其實香港有好幾幢30至50年代興建的教會建築，均帶有濃厚的中式色彩，以示傳教時的入鄉隨俗。最著名肯定是銅鑼灣的聖馬利亞堂，以及九龍城聖三一座堂，稱為「中國文藝復興式教堂」，即正面外觀參考中色建築元素，空間內部則採用西方傳統教堂的設計，情調獨特。



這幢聖方濟各堂建於1955年，建築師錢乃仁，他在戰後為香港天主教教區設計了不少聖堂及學校。上文提過的1953年的石硤尾木屋區大火，5萬多人無家可歸，政府於是興建大量徒置大廈，為災民提供棲身之所；教區便在這時，於災區附近興建此新聖堂，讓他們的心靈有所依靠。

聖方濟各堂除了中式的飛簷及斗拱，配以西式的三扇圓拱入口，都顯示中西合璧的風格。入到會堂，發現教會靠街的中式麻石雲紋欄桿，交叉位巧妙地嵌入了一個十架圖案，另外在柱樑間也見回紋雕飾，雖只是預製構件，但也見教會融入中式建築元素的誠意。

作者：馮柏偉



責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：石硤尾建築散步 時光定格大坑西邨】

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】