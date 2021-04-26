東海堂母親節蛋糕 優先訂購85折 精明消費 10:30 2021/04/26 分享： 母親節就快到，東海堂推出母親節蛋糕，只要於5月5日或之前訂購母親節蛋糕系列，即可享85折優先預訂優惠，提早為媽媽作好準備，又可以慳多啲啲！不過要注意最後取餅日期為2021年5月10日。 網上訂購 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 百佳多項特價優惠 固力果百力滋 / 百奇餅乾條買1送1 今日 百佳多項特價優惠 固力果百力滋 / 百奇餅乾條買1送1 【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園 22米長4米高打卡牆恍如置身大自然 2021/04/25 【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園 22米長4米高打卡牆恍如置身大自然 周末好去處！ 石硤尾散步窺探建築風貌 2021/04/24 周末好去處！ 石硤尾散步窺探建築風貌 BreadTalk早餐優惠 麵包+盒裝飲品只需要$14 2021/04/23 BreadTalk早餐優惠 麵包+盒裝飲品只需要$14 吉野家着數通行證 $100可當$200使 2021/04/23 吉野家着數通行證 $100可當$200使 著數優惠 蛋 母親節 零售 蛋糕