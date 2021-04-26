東海堂母親節蛋糕　優先訂購85折

母親節就快到，東海堂推出母親節蛋糕，只要於5月5日或之前訂購母親節蛋糕系列，即可享85折優先預訂優惠，提早為媽媽作好準備，又可以慳多啲啲！不過要注意最後取餅日期為2021年5月10日。

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撰文︰hket小編

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