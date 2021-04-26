百佳多項特價優惠　固力果百力滋 / 百奇餅乾條買1送1

百佳推出多項減價優惠，至4月29日買固力果百力滋／百奇餅乾條119至143克裝，買1送1，折實平均都只係15.9元一包，仲有全綫CJ急凍餃子，買第二件半價！仲有罐裝吞拿魚加1元多一件，折實平均每件平過11元！

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撰文︰hket小編

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