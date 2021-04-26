百佳多項特價優惠 固力果百力滋 / 百奇餅乾條買1送1 精明消費 09:00 2021/04/26 分享： 百佳推出多項減價優惠，至4月29日買固力果百力滋／百奇餅乾條119至143克裝，買1送1，折實平均都只係15.9元一包，仲有全綫CJ急凍餃子，買第二件半價！仲有罐裝吞拿魚加1元多一件，折實平均每件平過11元！ ▼點擊圖片放大 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園 22米長4米高打卡牆恍如置身大自然 2021/04/25 【好去處】荃灣廣場綠藝空中花園 22米長4米高打卡牆恍如置身大自然 周末好去處！ 石硤尾散步窺探建築風貌 2021/04/24 周末好去處！ 石硤尾散步窺探建築風貌 BreadTalk早餐優惠 麵包+盒裝飲品只需要$14 2021/04/23 BreadTalk早餐優惠 麵包+盒裝飲品只需要$14 吉野家着數通行證 $100可當$200使 2021/04/23 吉野家着數通行證 $100可當$200使 百佳網店App迎新送$100 搶每日限定$1加購筍貨 2021/04/22 百佳網店App迎新送$100 搶每日限定$1加購筍貨 著數優惠 AR 超市 百佳 市盈率 香港 美白