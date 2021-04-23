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疫市低撈大型科技股幸運獲利　黃美棋堅持穩陣投資獨愛買金幣

個人增值 18:08 2021/04/23

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以「小芬女」一角深入民心的黃美棋，長大後外表仍如同凍齡，現年31歲的她除活躍於演藝工作外，同時也是3間餐廳的合夥人。熱愛投資飲食業的她，合共已投放6至7位數字的資金，但對於個人理財就相當保守，雖在疫市中成功低撈大型科技股幸運獲利，但仍偏好穩陣投資。

童星收入低　補貼培養興趣

童星出身的美棋，自小出入片場，與資深演員交手。比起其他人更早開始賺錢，但她坦言當時收入不高，也沒因此而要求任性地消費：「以前做童星賺的錢不多，媽媽會將收入投放在我身上，讓我去學跳舞、彈琴。」

直到18歲，美棋隻身到美國留學，邊適應新環境，邊打工賺假期回港的機票錢，真正認知錢得來不易，逐步建立起量入為出的習慣。

【童星蛻變餐廳合夥人　黃美棋合資百萬疫市擴張半年回本：按此

投資穩陣保守　獨愛買金幣

童星的經歷，讓美棋母親認識到演藝事業的辛苦，並不贊成她向娛樂圈發展。美棋大學時主修商科，一心在商界發展，曾答應母親不再踏足演藝圈。2011年她畢業後回港，做過市場推廣的工作，自覺不合適刻板乏味的工作，同時仍抱有做演員的夢想及熱忱，便大膽隱瞞媽媽與電視平台簽約。

美棋的影視作品播出後，母親漸明白她非三分鐘熱度，開始認可她的選擇。自知演藝工作被動，收入不穩定，她堅持慳錢儲蓄，以建立副業為目標，望能減母親的擔憂。與此同時，她也積極管理好財富，深知存款放在銀行回報不高，遂開始投資金幣：「我每年都至少買一個金幣，像『婆仔』般儲起來。」

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股市小試牛刀　幸運獲利

踏入31歲，美棋已為3間餐廳的合夥人，隨着身份的轉換及年齡增長，她於去年開始學習投資股票，望取得更理想的回報。去年3月中，環球股市陷股災，美棋在朋友的指導下，把握低位撈大型科技股，如騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） ，在股市反彈後獲利不少。

雖然初次入市已賺得回報，但美棋自知沒時間緊貼大市，也難承受股市的風高浪急，現時再沒投資股票，轉而買基金收息，能滾存資金之餘，也毋須心驚膽跳：「始終股票風險大，基金比較適合我，不用緊貼大市，回報也較放在銀行好。」

【黃嘉樂買騰訊股票全因課金經歷？（立即收看）：按此

結婚講時機　無磚頭也願嫁

美棋與男友鍾健威拍拖逾7年，一直以結婚為目標，現時兩人同為工作奮鬥，積極儲蓄，待合適時機就會步入禮堂。對於不少人認為置業是結婚前設，美棋並不認同：「雖然不少長輩都會說要有安樂窩才結婚，但我覺得就算沒有物業，遇到合適時機時也可先結婚，之後兩個人才去買樓。」

 

記者：李瑩

欄名 : 理財Star Talk

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