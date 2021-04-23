童星蛻變餐廳合夥人　黃美棋合資百萬疫市擴張半年回本

童星出身的黃美棋，轉眼間已踏入31歲，一臉童顏的她由當年的「小芬女」，蛻變成3間餐廳的合夥人。2019年與拍檔合資7位數開設台式料理店，疫情下生意額大跌5成，仍無阻美棋開拓飲食王國的夢想。在2年間分別在香港開設分店，又遙距投資在台灣開港式餐廳，為何疫境未有打擊她創業的信心？

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疫下生意減半 堅持不炒人

開食肆做老闆一直是美棋的兒時夢想，兩年前她與兩名拍檔一拍即合，投資了逾7位數的資金，開設台式料理店「大茶飯」。本來預期開業18個月後就能回本，怎料遇上世紀疫症，限聚令、禁堂食等防疫措施嚴重打擊飲食業，餐廳的生意額大跌5成，只能靠外賣生意勉強撐住：「縱然好難捱，但我們都堅持不炒人，與員工共渡時艱，幸運地不用蝕錢，能夠收支平衡。」

投資台灣港式餐酒館 分散風險

「大茶飯」於2019年4月開業，數月後便遇上大規模社會運動，美棋坦言生意難免有些微影響。無獨有偶地，她的朋友有意在台灣開設港式餐酒館「樓上見」，美棋遂把握機會，入股投資第二間餐廳，分散香港業務的風險。

籌備的1年間，美棋由於工作關係，未能親身赴台，在港遙距地觀察餐酒館的選址、裝修及菜式。餐酒館於去年年底正式開業，疫情下她未曾踏入過餐廳半步，她笑言自己感覺似成為「虛擬老闆」：「我們很像在玩手機遊戲般，明明投資在一間餐廳，感覺卻不實在，希望今年下半年有機會到訪餐酒館。」

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拓展外賣小食店 開業半年已回本

面對前所未見的危機，要守好本業已夠艱難，美棋與拍檔變陣迎戰，大膽地在疫市中合資7位數字開設小食分店「茶飯號」，成為她生意中的第三間鋪。深明疫情難在一時三刻減退，看準消費者對外賣的需要，新店主打外賣小食，在開業半年已迅速回本。

把握疫市租金回落時機，擴張生意版圖，獲得滿意成績，更加強了美棋建立「飲食王國」的決心，她期望未來品牌能於全港各地開設分店，暫定今年內再開一至兩間外賣分店，讓每區的香港人都能吃到團隊用心準備的菜式。

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無懼乘風浪賺人生歷練

突如其來的疫情，讓美棋遇到危機也看到機會，而對前景不明的市況，她未有太大憂慮，回想起開業2年的種種，她形容已見慣風浪：「我覺得有經歷是好的，就如我們餐廳的標語般『經得起風浪先食得起大茶飯』，經營一間餐廳不止看錢，在這段旅程當中，我們學習到多少東西，都是屬於自己的。」

記者：李瑩