第二季亞股展望　晨星十大主要板塊首選股一覽（下集）

前文提及晨星發表第二季亞洲股票市場展望報告，並分析其中5個板塊，以下將會再闡述其對另外5個板塊，包括健康醫療、基建、房地產、科技及公用行業的看法及首選股。

■晨星十大板塊及首選股（附公允值預測）■

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醫藥股

晨星指出，中國醫藥股的股價已由去年的高位回落，主要是由於定價下跌及PD-1抑制劑的市場競爭加劇所致，這引發了市場對今年醫藥股盈利表現及新藥長遠收入見頂的憂慮，但這令醫藥股出現吸引的買入點，並相信在新藥審批及早期階段待審批藥物的臨床試驗最新進展已報告後，市場信心會在今年稍後時間恢復。現時金斯瑞生物科技 （01548） 為其所覆蓋的亞洲醫藥股中的首選。

工業股

在疫苗推出後，市場活動開始回復正常，工業股持續受惠。自去年9月份，工業股的整體表現優於晨星亞洲指數12.6%，認為此板塊的估值普遍合理。首選長和 （00001） ，認為其股價表現的催化劑可來自重組，將有助推動價值認可。晨星認為，長和目前的股價水平吸引，尤其是正在通過合併及股份回購政策，來強化其在電訊市場的地位。

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地產股

香港一手住宅市場的供應主要是受發展商的儲備及推盤步伐帶動，而在需求上則是受到資金流及投者情緒影響。雖然疫情爆發及連串的社區隔離措施推出，但樓價仍在很大程度上橫行。而去年強勁的資金流入，反映市場對香港的信心，並能支撐着住宅市場，防止樓價出現大規模下跌。首選太古地產 （01972） 。

在房地產信託基金方面，香港兩隻房託的基金單位價格在首季都較為波動，主要是疫情影響。最近確診宗數急劇增加，或會令基金單位價格因市場情況惡化而疲弱。但相信偏離其基本情境的風險很小，並認為這會帶來買入機會。由於估值更為吸引，較看好領展 （00823） 。

科技股

晨星仍看好5G應用及汽車數字化，將長遠推動電子設備和半導體行業的增長。現時大多數科技股估值處於合理水平，股價已錄得上升，因為提前納入基本面復甦的因素。市場目前較關注2022年至2033年的盈利表現，而其中一項風險因素為半導體和部分組件的短缺，因此認為股價在短期上升的空間有限，並預料短缺將持續至2022年上半年，屆時或會有小型代工廠開始營運，並提供新產能。

該評級機構的首選股均為台灣股票，包括穩懋半導體（03105.TPE）、台灣積體電路製造公司（02330.TPE）及國巨股份（02327.TPE）。

公用股

中國成功控制新冠病毒疫情爆發，晨星認為中國天然氣企業的最壞情況已過去。經濟活動加速及去年因疫情而出現的低基數，令今年首兩個月的電力需求增長22.2%。基金公司預期，中國經濟正常化的情況，將有助擺脫新冠疫情的影響，在今年繼續支持電力需求。首選華潤電力 （00836） 及中國燃氣 （00384） 。另外，亦首選長江基建集團 （01038） ，認為其投資組合主要由現金流穩定的資產組成，大部分是受監管的公用事業。

責任編輯：鄭樂怡

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