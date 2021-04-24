7種食物　助糖尿病人降心臟病風險

糖尿病乃本港主要的慢性疾病之一，現時全港估計有約七十多萬名患者，即是每10個當中便有一人是糖尿病患者。該疾病可增患心血管病的機會，但CNN美國有線電視新聞網指出，只要日常用膳「食對」食物，可助糖尿病患者減低患上心血管病的機會。

糖尿病主要分一型及二型，一型糖尿病發病時較年輕，與肥胖無關，日常必須使用胰島素，佔香港糖尿病患者少於10%；至於二型糖尿病人主要為中年或較年長人士，惟近年有年輕化趨勢，通常與肥胖有關，逾90%香港糖尿病患者屬此類型。

CNN一篇有關糖尿病的專題報道中提及，二型糖尿病和心臟病之間有着密切關係，因此病人需「竭盡所能」降低患上心臟病的風險至關重要，改變生活方式包括多運動和飲食健康是必須的。

精明揀選7類食材

專家指出，病人只需謹慎地選擇食物，累積經驗後自能掌握，而吃一頓營養豐富且對心臟有好處的膳食，對糖尿病患者而言亦沒有想像般困難，反應盡量不要以「我不能吃」的思維來進食，因為其實可吃的東西並不少。

■7類食材助糖尿病患者防心臟病■

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作者、責任編輯：周美好

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【原文：糖尿病人注意！ 降低心臟病風險的7大「友好」食物】

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