▲ 【自願醫保】5星級強者對決 每年保障限額再創新高 比較自願醫保半私家房計劃

產品升級VS推新產品：哪個對消費者更着數？

值得一提，友邦與信諾於2021年3月提高了自願醫保的保障。當中，信諾靈活優越是將原有的產品升級，而友邦則推出全新的友邦尊裕，而原有的AIA自願醫保尊尚計劃（簡稱友邦尊尚）依然在綫。這兩種做法對於客戶有甚麼影響呢？對於新客戶，市場多了更佳保障產品可供選擇，是好事；但對於舊客戶，這分別就不容忽視。

先說信諾靈活優越，升級版本的每年及終身保障限額大幅提高，於多個傷病均達到10Life預計醫療保障100%。即使保障提升了，但保費不變，對於舊客戶，這是免費升級。而對於保險公司，就要為原有客戶承擔更大的風險。

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至於友邦，原有友邦尊尚的舊客戶，如欲轉移至保障較佳的新計劃友邦尊裕，或需要重新核保。這時，保險公司或因應客戶的身體狀況，如之前曾索償過，轉移至新計劃就可能面對不保事項或額外加保費。從精算角度，如果大量健康的受保人轉到新計劃，餘下健康較遜的客戶留在舊計劃，後者風險提高，可能引致加價壓力。不過，當原有友邦尊尚客戶考慮是否轉至新計劃之前，亦要留意保費，因為在上圖的年齡層當中，友邦尊裕比友邦尊尚的保費升了近2成。

常言道，買保險講求信任，要得到長遠的客戶信任，保險公司更應精雕細琢，而消費者在投保時亦要多作比較。

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以上資訊由10Life提供，更新至 2021年4月12日，僅供參考，並非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：5星級自願醫保強者對決 產品升級年度保額新突破！（比較自願醫保半私家房計劃），已獲授權轉載。】