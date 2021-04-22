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【自願醫保】5星級強者對決　每年保障限額再創新高　比較自願醫保半私家房計劃

博客 18:42 2021/04/22

分享：

自願醫保（VHIS）既可扣稅，又獲政府認可，深受市場歡迎，所以保險公司亦精益求精，保障更佳的醫保產品推陳出新。當中「全數保障」的自願醫保半私家房計劃，既保障高又價格相對貼地，成為不少中產的選擇，故此產品之間的競爭尤其激烈，產品升級比比皆是。

10Life特意為大家比較5星級自願醫保（半私家房計劃），尋找強者之中的強者，當中包括友邦AIA自願醫保尊裕計劃（簡稱友邦尊裕）、AXA安盛智尊守慧醫療保障（卓越）（簡稱安盛智尊守慧卓越）、保柏Bupa Hero非凡自願醫保計劃（智選）（簡稱Bupa Hero智選）、Cigna信諾自願醫保系列－靈活計劃（優越）（簡稱信諾靈活優越）、FWD富衛尊衛您醫療計劃（簡稱富衛尊衛您）及Manulife宏利晉悅自願醫保靈活計劃（簡稱宏利晉悅）。

【10款免費疫苗副作用保障比較　部分保障期截至6月底：按此

「全數保障」計劃每年保障限額再創新高　

「全數保障」的醫療保險全額支付多個保障項目，主要受每年保障限額及終身保障限額所限。當中，每年保障限額尤其重要，面對嚴重疾病，病人可能突然需要承擔巨額的醫療開支，而治療時間亦可能十分漫長，每年保障限額夠高，且逐年重設，可幫受保人安心接受治療，無懼將來的醫療通脹。6款產品中，信諾靈活優越的每年保障限額創新高，達每年3,000萬港元，冠絕自願醫保半私家房計劃；至於終身保障限額，就只有Bupa Hero智選及信諾靈活優越不設上限。

再從另一角度了解產品的保障，10Life向專科醫生查詢多達12個不同程度傷病個案（包括肝癌、通波仔、換骹手術等）的醫療開支，再根據產品的條款，計算傷病個案的預計醫療保障率。而這6款皇牌產品的平均預計醫療保障率皆近乎100%，當中信諾靈活優越及友邦尊裕更高達100%，達到滴水不漏的保障！作為精明的消費者，投保前當然也要了解哪些項目易有保障漏洞。

【平價VHIS大比併　一年保費少於5,000元夠唔夠保障？：按此

堵塞保障漏洞　成就更高保障

訂明非手術癌症治療：除手術外，患者可透過化療、標靶藥等訂明非手術癌症治療。當中標靶藥集中對付癌細胞，副作用較少，但價錢非常昂貴，且服用時間也可能十分漫長，所以部分「全包」醫保，也會對訂明非手術癌症治療設限。不過，友邦尊裕、安盛智尊守慧卓越、Bupa Hero智選、信諾靈活優越、富衛尊衛您均全數保障訂明非手術癌症治療。

住院或日間手術前後門診：手術前門診確保患者適合進行手術，而手術後亦要跟進門診，部分醫療保險限制相關門診次數（只得幾次），這未必足夠應付較頻密的覆診。不過，友邦尊裕、Bupa Hero智選及信諾靈活優越提供較佳的保障，包括手術前30日內的1次門診，及手術後90日內的所有跟進門診。

家中看護：如中風、骨科手術、腎衰竭等患者，出院後或需聘家中看護來協助復康運動、護理傷口、注射藥物，部分醫保的保障期很短。然而，安盛智尊守慧卓越、Bupa Hero智選及信諾靈活優越提供長保障期，每個保單年度多達90日，而富衛尊衛您保障期更長，每個保單年度多達196日，其中安盛計劃及富衛計劃更以全數保障形式賠償。

投保時未知的已有病症：自願醫保涵蓋投保時未知的已有病症，但賠償金額會視乎等候期而定，於保單早期多數產品都賠償不足。不過安盛智尊守慧卓越及信諾靈活優越，於保單生效第1天起便保障未知的已有病症，沒有等候期。

要達到滴水不漏的保障，保險公司精益求精，提高上述項目的保額、優化條款。除了保障，大家亦關心保費。上圖顯示零自付費半私家房計劃的保費，不論是25至34歲、35至44歲、45至54歲的年齡階層，信諾靈活優越的10年平均保費均是最低，與最貴的友邦尊裕相差約3成多。

產品升級VS推新產品　哪個對消費者更着數？【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年4月12日，僅供參考，並非銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：5星級自願醫保強者對決　產品升級年度保額新突破！（比較自願醫保半私家房計劃），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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