加拿大移民政策　真係專吸港青？

加拿大在年初公布吸引港人人才移居當地的新安排，其中降低港人赴當地工作門檻的開放工作簽證（Open Work Permit），吸引一些新世代港青的注意。

加拿大今年2月公布開放工作簽證（Open Work Permit）安排，持特區護照或BNO持有人均合資格申請，申請人需要年滿18歲，並持有加拿大高等教育或海外大學學位，或至少2年課程的大專文憑，而申請人也必須畢業不多於5年。申請文件有列明，如申請人在海外獲得學位，申請時毋須同時遞交學歷評核，但當局在處理申請時有可能索取該證明。



提供移民服務、在全球各地設辦事處的哈維法律集團（HLG），其律師何景楨表示，是次政策修訂，幾乎不設年齡、資金等條件，與其他類似的工作簽證安排相比，算是非常簡單。她續指，有關計劃公布後，陸續收到不少相關查詢，但相比過往普遍是經濟較成熟的年齡層查詢不同，今次明顯有頗多剛畢業的年輕人詢問情況。

申入境前 要先在港成功求職

但她提醒，現時開放簽證安排設申請期限至2023年2月，換言之，現時並非正在就讀學位，且畢業年期已超過5年的港人，就算馬上申請課程待9月入學，最終可否符合資格有不確定性，「申請要求中，證書課程修讀時期要長達2年，至於學位雖沒有明文要求，但市面上，1年制的碩士課程，能否符合學歷認證要求，就難一概而論。」

何又指因疫情關係，現時有意申請簽證者需先在港成功求職，才可申請入境，難度較高，相信要待疫情緩和，情況才變得較明朗，「始終當地僱主未必願意遙距聘用新員工。」她補充，有關簽證下，僱主毋須為招聘海外僱員進行額外保證等手續，預計仍有加國僱主願以此形式招聘港人。

揀當地成立外資 待日後外派

人力資源公司萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，鑑於疫情影響及全球經濟環境不穩定，不少地區出現經濟下行情況，失業率上升，企業可能讓國民優先就業，因此考慮海外發展的新一代，要審慎下決定，較宜先在香港尋找工作機會，尤其是當地成立的外資公司，增加經驗，認識公司文化，待日後到海外調職或晉升就更佳。

徐玉珊建議，新一代可以留意各國對特定技術的需求，例如加拿大的National Occupational Classification，以及語文測試例如IELTS、CLB（Canadian Language Benchmarks）之類，與海外求職有相關，可先行準備。

作者：周俊霖

責任編輯：蕭寶玲



（節錄）

【原文：加國簽證吸港青 專家：留意兩地差異】

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