亞太區不包日本股票基金排行榜　邊隻1年回報近7成？

亞太地區近年成為投資者所關注的市場，MSCI亞太除日指數在過去20年，累計跑贏全球指數約1.4倍，區內的增長前景因此備受外界看好。以亞太區股市為主題的主動型基金則可讓投資者把資本分散配置到區內的各個市場當中。

據晨星的資料所示，在亞太區不包括日本股票收益組別基金中，首10位的基金在過去1年的表現最少有近50％的增幅，而表現最佳的1年回報更接近70％，可謂十分突出。以下就為大家倒數表現最佳的10隻亞太區不包括日本股票收益組別基金。

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■1年表現最佳10隻亞太區不包括日本股票收益組別基金■

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基金仍重視科技板塊

參考晨星截至4月27日的數據來看，排名首3位基金的配置組合以大中華區（包括中國內地、台灣及香港）為最核心的投資地域，佔比介乎5至6成，其次為南韓、澳洲及印度。雖然內地政府加強對科技企業監管，加上板塊近期走勢反覆，但3隻基金仍把科技板塊作為組合內的主要投資，佔比約為3成，可見基金傾向持重相關板塊。

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責任編輯：梁宇碩

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